Евролига. «Жальгирис» – «Црвена Звезда», «Олимпиакос» против «Реала» и другие матчи

Сегодня в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся четыре матча.

Литовский «Жальгирис» примет сербскую «Црвену Звезду», греческий «Олимпиакос» сыграет с испанским «Реалом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 13-6, Фенербахче Турция – 13-7, Барселона Испания – 13-7, Олимпиакос Греция – 12-7, Монако Франция – 12-8, – 11-8, Маккаби Израиль – 11-8, Баскония Испания – 11-9, Црвена Звезда Сербия – 10-9, Анадолу Эфес Турция – 10-9, Валенсия – 10-10, Партизан Сербия – 9-11, Виртус Италия – 8-11, Бавария Германия – 7-12, Панатинаикос Греция – 7-13, Милан Италия – 6-13, Виллербан Франция – 6-13, Альба Германия – 6-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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