Евролига. «Жальгирис» – «Црвена Звезда», «Олимпиакос» против «Реала» и другие матчи

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Сегодня в рамках 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся четыре матча.

Литовский «Жальгирис» примет сербскую «Црвену Звезду», греческий «Олимпиакос» сыграет с испанским «Реалом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Анадолу Эфес Турция  –  Бавария Германия
Дата проведения
20 января, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Жальгирис Литва  –  Црвена Звезда MTS Сербия
Дата проведения
20 января, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Реал Испания
Дата проведения
20 января, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

EA7 Эмпорио Армани Милан Италия  –  LDLC АСВЕЛ Франция
Дата проведения
20 января, 22.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 13-6, Фенербахче Турция – 13-7, Барселона Испания – 13-7, Олимпиакос Греция – 12-7, Монако Франция – 12-8, Жальгирис – 11-8, Маккаби Израиль – 11-8, Баскония Испания – 11-9, Црвена Звезда Сербия – 10-9, Анадолу Эфес Турция – 10-9, Валенсия – 10-10, Партизан Сербия – 9-11, Виртус Италия – 8-11, Бавария Германия – 7-12, Панатинаикос Греция – 7-13, Милан Италия – 6-13, Виллербан Франция – 6-13, Альба Германия – 6-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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