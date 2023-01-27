Евролига. «Црвена Звезда» – «Партизан», «Баскония» встретится с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

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Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

В Белграде состоится встреча принципиальных соперников «Црвены Звезды» и «Партизана».

Испанская «Баскония» дома встретится с турецким «Анадолу Эфесом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Партизан Сербия
Дата проведения
27 января, 21.00, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
27 января, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
27 января, 22.30, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Виртус Италия
Дата проведения
27 января, 22.45, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 14-7, Олимпиакос Греция – 13-7, Фенербахче Турция – 13-8, Барселона Испания – 13-8, Монако Франция – 13-8, Жальгирис – 12-9, Баскония Испания – 11-9, Маккаби Израиль – 11-9, Валенсия – 11-10, Анадолу Эфес Турция – 10-10, Црвена Звезда Сербия – 10-10, Партизан Сербия – 9-11, Виртус Италия – 9-11, Бавария Германия – 8-12, Панатинаикос Греция – 8-13, Виллербан Франция – 8-13, Альба Германия – 6-15, Милан Италия – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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...Quo Vadis...
Балканское (сербское) дерби сегодня.)

Хотя команды и на спаде, слегка, но, думаю, мы можем хорошее противостояние увидеть, традиционно.)

Баскония - Анадолу Эфес тоже хорошо может быть. По крайней мере, матч красивый.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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