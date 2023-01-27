Евролига. «Црвена Звезда» – «Партизан», «Баскония» встретится с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

Сегодня в рамках 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

В Белграде состоится встреча принципиальных соперников «Црвены Звезды» и «Партизана».

Испанская «Баскония» дома встретится с турецким «Анадолу Эфесом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 14-7, Олимпиакос Греция – 13-7, Фенербахче Турция – 13-8, Барселона Испания – 13-8, Монако Франция – 13-8, Жальгирис – 12-9, Баскония Испания – 11-9, Маккаби Израиль – 11-9, Валенсия – 11-10, Анадолу Эфес Турция – 10-10, Црвена Звезда Сербия – 10-10, Партизан Сербия – 9-11, Виртус Италия – 9-11, Бавария Германия – 8-12, Панатинаикос Греция – 8-13, Виллербан Франция – 8-13, Альба Германия – 6-15, Милан Италия – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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