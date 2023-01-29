Стивен Джексон: «Прямо сейчас Леброн не входит в топ-5 НБА»

Теги Леброн Джеймс Стивен Джексон Лейкерс НБА Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Баскетбол

Бывший игрок НБА Стивен Джексон не включил звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в пятерку лучших игроков НБА.

«Лучшие в лиге на данный момент: Кевин Дюрэнт, Яннис, Лука, Йокич и Эмбиид. Хотя нет, прошу прощения, вместо Йокича пусть будет Джейсон Тейтум. Нет, Леброн не попадает в мой список. Он один из трех лучших игроков в истории для меня, но прямо сейчас он не входит в топ-5 НБА», – заявил Джексон.

Джеймс получил наибольшее количество голосов при выборе участников Матча всех звезд-2023. В нынешнем сезоне 38-летний баскетболист набирает 30,2 очка, 8,5 подбора и 7,1 передачи в среднем за игру.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

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21 комментарий

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Vagant
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
https://twitter.com/Trevor_Lane/status/1619724900901728257? С пеликанами были бы одинаковые 26-24
Да не работает ваша ссылка. Проще указывать твитер (она пока в начала).
Кроме последнего вопиющего случая (когда в ЛАЛ позвонили сразу после игры) из отчетов
НБА о последних 2 минутах признала:
- Леброн должен был выполнить два штрафных броска за 2,9 секунды до конца овертайма с Мавс, при равном счете
- Эмбиид схватил Расса за руку и помешал ему поднять ее для удара на последних секундах. Фила выиграла одно очко.
- на Нанне при точной трешке за 8 секунд до конца матча сфолил Фокс, что могло принести ЛАЛ четыре очка, которые бы сравняли счет в игр
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Vagant
Ответ ты не прав
Какой смысл слова Джексона обсуждать, если он двукратного мвп лиги ставит ниже бостонского чокера. А так да, Леброн в топ5 не входит. Если бы на 20 год в лиге, Леброн гарантировал в соло выход в по, то ни один бы человек е сомневался кто лучший игрок у истории
Вообще на данный момент входит.
http://www.espn.com/nba/statistics/rpm/_/sort/WINS
Я уж молчу про январь, где у него какие-то запредельные показатели - 5 матчей с 40+ очков. 2 раза признан игроком недели.
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ carlitosway
если бы не гнилые судьи шли бы на 5-6 месте
https://twitter.com/Trevor_Lane/status/1619724900901728257?

С пеликанами были бы одинаковые 26-24
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...Quo Vadis...
Ответ ...Quo Vadis...
Почему нельзя 10 лучших назвать?) Причём, без мест (но по влиянию на игру команд, положительному и результатам клубов, объективно): Дюрант, Ирвинг, Тейтум, Браун, Кавай, Зайон, Яннис (Джру Холидей), Морент, Букер, Эмбиид (Харден, реально, в этом сезоне, и Макси)....десяти мало. Батлер, Йокич, Дончич (+Динуидди, Вуд, без них не так, как и без Мюррея в Атланте, - неотъемлемые части побед и результатов своих клубов), троица из НЙ (реально дают результат, никого отдельно не выделишь, и защищаются, что важно): Рендл, Баррет, Бронсон..Эдвардс (несколько игр в одиночку взял). Карри с Грином (вместе). ШГА где то рядом. Леброн же, реально, по игре (и результатам, соответственно) где то около ДеРозана, Лилларда, Митчелла (он, даже, возможно, и по лучше), Сиакама, Джорджа, Янга и К.Пола (посмотрите его статистику, да и он игру ведёт, реально). Причём, Девис (как мы снова убедились) чуть ли ещё и не полезнее (как и пашущая на них вся команда). Халибертон примерно на таком же уровне играет (по воздействию на результат). Как и Марканнен. Сабонис с Фоксом (удивительно вся команда играет, но это регулярка). Где то рядом Макколум (он хоть победы приносит и структурирует игру Пеликанов, тем более, в отсутствии двух других лидеров). Может, кого то и забыл, на ходу.
Дешёвки минусяторы показывают себя во всей "красе". )

По сути то ответить нечего.
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ты не прав
Какой смысл слова Джексона обсуждать, если он двукратного мвп лиги ставит ниже бостонского чокера. А так да, Леброн в топ5 не входит. Если бы на 20 год в лиге, Леброн гарантировал в соло выход в по, то ни один бы человек е сомневался кто лучший игрок у истории
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carlitosway
Ответ Fungus_Amongus
Команда на 13-м месте Запада идет, причем Дэвис до травмы своей единодушно признавался как лучший игрок Лейкерс в этом сезоне. И все равно то рейтинг 98 в NBA2K Леброну дадут, то чуть ли не про MVP заговорят. Ну что за бред.
если бы не гнилые судьи шли бы на 5-6 месте
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Fungus_Amongus
Команда на 13-м месте Запада идет, причем Дэвис до травмы своей единодушно признавался как лучший игрок Лейкерс в этом сезоне. И все равно то рейтинг 98 в NBA2K Леброну дадут, то чуть ли не про MVP заговорят. Ну что за бред.
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...Quo Vadis...
Ответ Lost
Опять таблетки забыл принять?
Ты о себе?

Я не знаю. Следи за этим.
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Lost
Ответ ...Quo Vadis...
Почему нельзя 10 лучших назвать?) Причём, без мест (но по влиянию на игру команд, положительному и результатам клубов, объективно): Дюрант, Ирвинг, Тейтум, Браун, Кавай, Зайон, Яннис (Джру Холидей), Морент, Букер, Эмбиид (Харден, реально, в этом сезоне, и Макси)....десяти мало. Батлер, Йокич, Дончич (+Динуидди, Вуд, без них не так, как и без Мюррея в Атланте, - неотъемлемые части побед и результатов своих клубов), троица из НЙ (реально дают результат, никого отдельно не выделишь, и защищаются, что важно): Рендл, Баррет, Бронсон..Эдвардс (несколько игр в одиночку взял). Карри с Грином (вместе). ШГА где то рядом. Леброн же, реально, по игре (и результатам, соответственно) где то около ДеРозана, Лилларда, Митчелла (он, даже, возможно, и по лучше), Сиакама, Джорджа, Янга и К.Пола (посмотрите его статистику, да и он игру ведёт, реально). Причём, Девис (как мы снова убедились) чуть ли ещё и не полезнее (как и пашущая на них вся команда). Халибертон примерно на таком же уровне играет (по воздействию на результат). Как и Марканнен. Сабонис с Фоксом (удивительно вся команда играет, но это регулярка). Где то рядом Макколум (он хоть победы приносит и структурирует игру Пеликанов, тем более, в отсутствии двух других лидеров). Может, кого то и забыл, на ходу.
Опять таблетки забыл принять?
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...Quo Vadis...
Почему нельзя 10 лучших назвать?)

Причём, без мест (но по влиянию на игру команд, положительному и результатам клубов, объективно): Дюрант, Ирвинг, Тейтум, Браун, Кавай, Зайон, Яннис (Джру Холидей), Морент, Букер, Эмбиид (Харден, реально, в этом сезоне, и Макси)....десяти мало. Батлер, Йокич, Дончич (+Динуидди, Вуд, без них не так, как и без Мюррея в Атланте, - неотъемлемые части побед и результатов своих клубов), троица из НЙ (реально дают результат, никого отдельно не выделишь, и защищаются, что важно): Рендл, Баррет, Бронсон..Эдвардс (несколько игр в одиночку взял). Карри с Грином (вместе). ШГА где то рядом.

Леброн же, реально, по игре (и результатам, соответственно) где то около ДеРозана, Лилларда, Митчелла (он, даже, возможно, и по лучше), Сиакама, Джорджа, Янга и К.Пола (посмотрите его статистику, да и он игру ведёт, реально). Причём, Девис (как мы снова убедились) чуть ли ещё и не полезнее (как и пашущая на них вся команда). Халибертон примерно на таком же уровне играет (по воздействию на результат). Как и Марканнен.
Сабонис с Фоксом (удивительно вся команда играет, но это регулярка).

Где то рядом Макколум (он хоть победы приносит и структурирует игру Пеликанов, тем более, в отсутствии двух других лидеров). Может, кого то и забыл, на ходу.
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ quznez
мвп тумана.
😂
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...Quo Vadis...
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Ну так ведь как против Леброна сегодня отзащищался!)
И в целом полезнее для команды.
+2
-2
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...Quo Vadis...
Ответ Евгений Земсков
Один из трёх лучших, это кто? Джордан, Джонсон, Джаббар?
Один из трёх лучших, после Джордана, он имел в виду.

Да интересно, кто ещё, по его мнению.)
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...Quo Vadis...
Каррибои, налетайте. )
0
-5
-5
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Сергей Орлов
Убрал Йокича из-за цвета кожи, не иначе)
+10
-2
+8
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quznez
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Ну так ведь как против Леброна сегодня отзащищался!)
мвп тумана.
0
-2
-2
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Be1983kot18leta@gmail.com
Вот как раз прямо сейчас,а именно месяц после своего дня рождения он и входит
+9
-5
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Евгений Земсков
А Кобе с шаком так, мимо проходили?
0
-5
-5
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Евгений Земсков
Один из трёх лучших, это кто? Джордан, Джонсон, Джаббар?
0
0
0
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Первый глор Кливленда
Ага, Тэйтум. Лол
Ну так ведь как против Леброна сегодня отзащищался!)
+15
0
+15
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Первый глор Кливленда
Ага, Тэйтум. Лол
+15
-3
+12
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