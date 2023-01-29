Стивен Джексон: «Прямо сейчас Леброн не входит в топ-5 НБА»
Бывший игрок НБА Стивен Джексон не включил звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в пятерку лучших игроков НБА.
«Лучшие в лиге на данный момент: Кевин Дюрэнт, Яннис, Лука, Йокич и Эмбиид. Хотя нет, прошу прощения, вместо Йокича пусть будет Джейсон Тейтум. Нет, Леброн не попадает в мой список. Он один из трех лучших игроков в истории для меня, но прямо сейчас он не входит в топ-5 НБА», – заявил Джексон.
Джеймс получил наибольшее количество голосов при выборе участников Матча всех звезд-2023. В нынешнем сезоне 38-летний баскетболист набирает 30,2 очка, 8,5 подбора и 7,1 передачи в среднем за игру.
Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»
Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА
Кроме последнего вопиющего случая (когда в ЛАЛ позвонили сразу после игры) из отчетов
НБА о последних 2 минутах признала:
- Леброн должен был выполнить два штрафных броска за 2,9 секунды до конца овертайма с Мавс, при равном счете
- Эмбиид схватил Расса за руку и помешал ему поднять ее для удара на последних секундах. Фила выиграла одно очко.
- на Нанне при точной трешке за 8 секунд до конца матча сфолил Фокс, что могло принести ЛАЛ четыре очка, которые бы сравняли счет в игр
http://www.espn.com/nba/statistics/rpm/_/sort/WINS
Я уж молчу про январь, где у него какие-то запредельные показатели - 5 матчей с 40+ очков. 2 раза признан игроком недели.
С пеликанами были бы одинаковые 26-24
По сути то ответить нечего.
Я не знаю. Следи за этим.
Причём, без мест (но по влиянию на игру команд, положительному и результатам клубов, объективно): Дюрант, Ирвинг, Тейтум, Браун, Кавай, Зайон, Яннис (Джру Холидей), Морент, Букер, Эмбиид (Харден, реально, в этом сезоне, и Макси)....десяти мало. Батлер, Йокич, Дончич (+Динуидди, Вуд, без них не так, как и без Мюррея в Атланте, - неотъемлемые части побед и результатов своих клубов), троица из НЙ (реально дают результат, никого отдельно не выделишь, и защищаются, что важно): Рендл, Баррет, Бронсон..Эдвардс (несколько игр в одиночку взял). Карри с Грином (вместе). ШГА где то рядом.
Леброн же, реально, по игре (и результатам, соответственно) где то около ДеРозана, Лилларда, Митчелла (он, даже, возможно, и по лучше), Сиакама, Джорджа, Янга и К.Пола (посмотрите его статистику, да и он игру ведёт, реально). Причём, Девис (как мы снова убедились) чуть ли ещё и не полезнее (как и пашущая на них вся команда). Халибертон примерно на таком же уровне играет (по воздействию на результат). Как и Марканнен.
Сабонис с Фоксом (удивительно вся команда играет, но это регулярка).
Где то рядом Макколум (он хоть победы приносит и структурирует игру Пеликанов, тем более, в отсутствии двух других лидеров). Может, кого то и забыл, на ходу.
Да интересно, кто ещё, по его мнению.)