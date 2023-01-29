Стивен Джексон: «Прямо сейчас Леброн не входит в топ-5 НБА»

Бывший игрок НБА Стивен Джексон не включил звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в пятерку лучших игроков НБА.

«Лучшие в лиге на данный момент: , , , Йокич и . Хотя нет, прошу прощения, вместо Йокича пусть будет . Нет, Леброн не попадает в мой список. Он один из трех лучших игроков в истории для меня, но прямо сейчас он не входит в топ-5 НБА», – заявил Джексон.

Джеймс получил наибольшее количество голосов при выборе участников Матча всех звезд-2023. В нынешнем сезоне 38-летний баскетболист набирает 30,2 очка, 8,5 подбора и 7,1 передачи в среднем за игру.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА