Расселл Уэстбрук во время игры вступил в перепалку с Гари Вайнерчуком

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Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук во время матча против «Нью-Йорка» вступил в словесную перепалку с известным серийным предпринимателем Гари Вайнерчуком, сидевшим в первом ряду.

Гари Вайнерчук (имя при рождении Геннадий Вайнерчук) – американский серийный предприниматель, писатель, произведения которого четыре раза попадали в список бестселлеров The New York Times, лектор и популярная интернет-персона.

Матч закончился победой «Лейкерс» в овертайме – 129:123. Уэстбрук набрал 17 очков, сделал 8 передач, 6  подборов и 3 перехвата.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу

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2 комментария

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Казимир Стыцько
Ответ Daishi
>вступил в словесную перепалку с известным серийным предпринимателем Кек, звучит и трагикомично и угрожающе..))
Я полагал, что "серийные предприниматели" из гаражей с паяльниками бывают только в странах СНГ
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daishi
>вступил в словесную перепалку с известным серийным предпринимателем

Кек, звучит и трагикомично и угрожающе..))
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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