Расселл Уэстбрук во время игры вступил в перепалку с Гари Вайнерчуком

Разыгрывающий «Лейкерс» во время матча против « » вступил в словесную перепалку с известным серийным предпринимателем Гари Вайнерчуком, сидевшим в первом ряду.

Гари Вайнерчук (имя при рождении Геннадий Вайнерчук) – американский серийный предприниматель, писатель, произведения которого четыре раза попадали в список бестселлеров The New York Times, лектор и популярная интернет-персона.

Матч закончился победой «Лейкерс» в овертайме – 129:123. Уэстбрук набрал 17 очков, сделал 8 передач, 6 подборов и 3 перехвата.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу