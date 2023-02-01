Расселл Уэстбрук во время игры вступил в перепалку с Гари Вайнерчуком
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук во время матча против «Нью-Йорка» вступил в словесную перепалку с известным серийным предпринимателем Гари Вайнерчуком, сидевшим в первом ряду.
Гари Вайнерчук (имя при рождении Геннадий Вайнерчук) – американский серийный предприниматель, писатель, произведения которого четыре раза попадали в список бестселлеров The New York Times, лектор и популярная интернет-персона.
Матч закончился победой «Лейкерс» в овертайме – 129:123. Уэстбрук набрал 17 очков, сделал 8 передач, 6 подборов и 3 перехвата.
Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу
Кек, звучит и трагикомично и угрожающе..))