Деннис Шредер забросил с середины площадки под сирену не глядя

Разыгрывающий «Лейкерс» завершил первую половину матча против « » невероятным попаданием от центральной линии под сирену.

Шредер получил передачу от Леброна Джеймса за секунду до конца второй четверти и отправил мяч в кольцо через руки Иммануэла Куикли. Игрок настолько не верил, что попадет, что отвернулся от кольца.

Матч закончился победой « » в овертайме – 129:123. Шредер завершил встречу с 12 очками и 6 передачами.

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