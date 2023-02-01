Деннис Шредер забросил с середины площадки под сирену не глядя
Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер завершил первую половину матча против «Нью-Йорка» невероятным попаданием от центральной линии под сирену.
Шредер получил передачу от Леброна Джеймса за секунду до конца второй четверти и отправил мяч в кольцо через руки Иммануэла Куикли. Игрок настолько не верил, что попадет, что отвернулся от кольца.
Матч закончился победой «Лейкерс» в овертайме – 129:123. Шредер завершил встречу с 12 очками и 6 передачами.
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