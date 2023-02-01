Деннис Шредер забросил с середины площадки под сирену не глядя

Теги Лейкерс Нью-Йорк НБА Деннис Шредер Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер завершил первую половину матча против «Нью-Йорка» невероятным попаданием от центральной линии под сирену.

Шредер получил передачу от Леброна Джеймса за секунду до конца второй четверти и отправил мяч в кольцо через руки Иммануэла Куикли. Игрок настолько не верил, что попадет, что отвернулся от кольца.

Матч закончился победой «Лейкерс» в овертайме – 129:123. Шредер завершил встречу с 12 очками и 6 передачами.

Слово года в баскетболе: гелиоцентризм. Как получилось, что НБА заимствовала астрономическую модель (и приняла ее)

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LBJ236
Деннис хорош
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий