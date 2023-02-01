Леброн Джеймс оформил 106-й трипл-дабл в карьере

Форвард « » в матче против « » (129:123 ОТ) оформил первый трипл-дабл в нынешнем сезоне и 106-й в карьере.

Леброн набрал 28 очков (11 из 25 с игры), сделал 11 передач, 10 подборов, 1 перехват и 5 потерь за 43 минуты на паркете.

Джеймс отстает всего на один трипл-дабл от , который занимает 4-е место в истории НБА по количеству трипл-даблов за карьеру (107). В тройку лидеров по этому показателю входят (198), Оскар Робертсон (181) и Мэджик Джонсон (138).

38-летний Леброн стал самым возрастным игроком в истории лиги, который оформил трипл-дабл с 20+ очками.

Кроме того, Джеймс стал первым игроком в истории лиги, который оформил трипл-дабл в 20-м сезоне в карьере.

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