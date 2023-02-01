Леброн Джеймс оформил 106-й трипл-дабл в карьере

Теги Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Лейкерс Джейсон Кидд Нью-Йорк НБА Расселл Уэстбрук Оскар Робертсон Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в матче против «Нью-Йорка» (129:123 ОТ) оформил первый трипл-дабл в нынешнем сезоне и 106-й в карьере.

Леброн набрал 28 очков (11 из 25 с игры), сделал 11 передач, 10 подборов, 1 перехват и 5 потерь за 43 минуты на паркете.

Джеймс отстает всего на один трипл-дабл от Джейсона Кидда, который занимает 4-е место в истории НБА по количеству трипл-даблов за карьеру (107). В тройку лидеров по этому показателю входят Расселл Уэстбрук (198), Оскар Робертсон (181) и Мэджик Джонсон (138).

38-летний Леброн стал самым возрастным игроком в истории лиги, который оформил трипл-дабл с 20+ очками.

Кроме того, Джеймс стал первым игроком в истории лиги, который оформил трипл-дабл в 20-м сезоне в карьере.

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4 комментария

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boller_73
Ответ Vagant
Это первый трипл в истории лиги, который сделал игрок в своем 20-м сезоне.
Есть статистика сколько у него недотриплов? Т. е когда не хватило одного подбора или передачи до трипла. Есть ощущение, что при желании он был бы давно в топ 3
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Антон Антнов
Перспективный паренек. Надо за ним последить.
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Vagant
Это первый трипл в истории лиги, который сделал игрок в своем 20-м сезоне.
+9
0
+9
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Vyacheslav301184
А мы уже года 3 его «дедом» называем))
+4
0
+4
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