Центровой « » разбил голову центровому « » , ставя блок-шот.

Инцидент произошел за 6:10 до конца первой четверти встречи. Пламли пытался исполнить лэй-ап в контратаке, но Лопес остановил его блок-шотом. Когда игрок «Хорнетс» сел на скамейку, стало видно, что по его лбу течет кровь.

Матч закончился победой «Бакс» – 124:115.

Слово года в баскетболе: гелиоцентризм. Как получилось, что НБА заимствовала астрономическую модель (и приняла ее)