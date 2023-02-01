Брук Лопес разбил голову Мэйсону Пламли во время блок-шота

Теги Шарлотт Милуоки НБА видео Брук Лопес Мэйсон Пламли Баскетбол

Центровой «Милуоки» Брук Лопес разбил голову центровому «Шарлотт» Мэйсону Пламли, ставя блок-шот.

Инцидент произошел за 6:10 до конца первой четверти встречи. Пламли пытался исполнить лэй-ап в контратаке, но Лопес остановил его блок-шотом. Когда игрок «Хорнетс» сел на скамейку, стало видно, что по его лбу течет кровь.

Матч закончился победой «Бакс» – 124:115.

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2 комментария

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Frost Knight
Левой рукой Лопес играет по мячу, правой по голове легендарного. Судьи опять пропустили фол.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Андреев
Скорее уж ногтем зацепил.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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