Брук Лопес разбил голову Мэйсону Пламли во время блок-шота
Центровой «Милуоки» Брук Лопес разбил голову центровому «Шарлотт» Мэйсону Пламли, ставя блок-шот.
Инцидент произошел за 6:10 до конца первой четверти встречи. Пламли пытался исполнить лэй-ап в контратаке, но Лопес остановил его блок-шотом. Когда игрок «Хорнетс» сел на скамейку, стало видно, что по его лбу течет кровь.
Матч закончился победой «Бакс» – 124:115.
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