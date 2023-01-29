«Шарлотт» готов обменять Мэйсона Пламли на пик 1-го раунда
Центровой «Шарлотт» Мэйсон Пламли является кандидатом на обмен перед дедлайном, пишет обозреватель Action Network Мэтт Мур.
По информации Мура, «Хорнетс» оставили попытки усилиться для борьбы в текущем сезоне и готовы расстаться с 32-летним игроком за выбор в первом раунде драфта.
В нынешнем сезоне Пламли набирает 12,1 очка, 9,7 подбора и 3,6 передачи в среднем за матч. Летом он станет неограниченно свободным агентом.
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Помню, много лет назад братья Пламли за карьеру (как и братья Лопесы) пообещали сыграть во всех командах лиги.