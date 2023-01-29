«Шарлотт» готов обменять Мэйсона Пламли на пик 1-го раунда

Теги возможные переходы Шарлотт НБА драфт НБА Мэйсон Пламли Баскетбол

Центровой «Шарлотт» Мэйсон Пламли является кандидатом на обмен перед дедлайном, пишет обозреватель Action Network Мэтт Мур.

По информации Мура, «Хорнетс» оставили попытки усилиться для борьбы в текущем сезоне и готовы расстаться с 32-летним игроком за выбор в первом раунде драфта.

В нынешнем сезоне Пламли набирает 12,1 очка, 9,7 подбора и 3,6 передачи в среднем за матч. Летом он станет неограниченно свободным агентом.

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4 комментария

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Tim Timson
Вот что значит трёшка забитая левой).. ну а если честно Пламли сейчас чуть ли не лучший в Шарлотт, но пик первого))
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osipovdmitry
В ОЧЕРЕДЬ!!!!
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Arenas_betboys.ru
Максимум, пик третьего раунда.
Помню, много лет назад братья Пламли за карьеру (как и братья Лопесы) пообещали сыграть во всех командах лиги.
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Lost
АХАХАХ
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