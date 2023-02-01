34 очка и 18 подборов Янниса Адетокумбо помогли «Бакс» обыграть «Хорнетс» и одержать 5-ю победу подряд

Теги Шарлотт Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Ламело Болл Баскетбол

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо набрал 34 очка и сделал 18 подборов в победном домашнем матче против «Шарлотт» (124:115).

«Бакс» одержали 5-ю победу подряд и отомстили за одно из самых позорных поражений в сезоне. 6 января «Хорнетс» выиграли в Милуоки со счетом 138:109. В том матче игроки «Шарлотт» набрали 51 очко за первую четверть, повторив рекорд НБА, и позволили Адетокумбо набрать всего 9 очков.

Сегодня Яннис реализовал 14 из 24 с игры, 1 из 3 из-за дуги и 5 из 6 с линии штрафных. Также на его счету 4 передачи и 4 потери за 36 минут на паркете.

Лучшим в составе «Хорнетс» стал Ламело Болл, оформивший трипл-дабл: 27 очков, 11 передач и 10 подборов.

«Бакс» занимают 2-е месте в Восточной конференции (34-17).

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)

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2 комментария

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FS19
Ответ Andy
Миддлтон вернулся и заиграли.
Рано пока об этом говорить. Ещё серьёзных соперников не было.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andy
Миддлтон вернулся и заиграли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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