34 очка и 18 подборов Янниса Адетокумбо помогли «Бакс» обыграть «Хорнетс» и одержать 5-ю победу подряд
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо набрал 34 очка и сделал 18 подборов в победном домашнем матче против «Шарлотт» (124:115).
«Бакс» одержали 5-ю победу подряд и отомстили за одно из самых позорных поражений в сезоне. 6 января «Хорнетс» выиграли в Милуоки со счетом 138:109. В том матче игроки «Шарлотт» набрали 51 очко за первую четверть, повторив рекорд НБА, и позволили Адетокумбо набрать всего 9 очков.
Сегодня Яннис реализовал 14 из 24 с игры, 1 из 3 из-за дуги и 5 из 6 с линии штрафных. Также на его счету 4 передачи и 4 потери за 36 минут на паркете.
Лучшим в составе «Хорнетс» стал Ламело Болл, оформивший трипл-дабл: 27 очков, 11 передач и 10 подборов.
«Бакс» занимают 2-е месте в Восточной конференции (34-17).
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