34 очка и 18 подборов Янниса Адетокумбо помогли «Бакс» обыграть «Хорнетс» и одержать 5-ю победу подряд

Форвард «Милуоки» набрал 34 очка и сделал 18 подборов в победном домашнем матче против «Шарлотт» (124:115).

«Бакс» одержали 5-ю победу подряд и отомстили за одно из самых позорных поражений в сезоне. 6 января «Хорнетс» выиграли в Милуоки со счетом 138:109. В том матче игроки « » набрали 51 очко за первую четверть, повторив рекорд , и позволили Адетокумбо набрать всего 9 очков.

Сегодня Яннис реализовал 14 из 24 с игры, 1 из 3 из-за дуги и 5 из 6 с линии штрафных. Также на его счету 4 передачи и 4 потери за 36 минут на паркете.

Лучшим в составе «Хорнетс» стал , оформивший трипл-дабл: 27 очков, 11 передач и 10 подборов.

«Бакс» занимают 2-е месте в Восточной конференции (34-17).

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)