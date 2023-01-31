Паоло Банкеро и Скотти Барнс – в списке участников турнира восходящих звезд НБА-2023
НБА представила имена участников турнира восходящих звезд, который состоится 17 февраля в Солт-Лейк-Сити в преддверии Матча всех звезд-2023.
В список из 28 игроков вошли первый пик драфта-2022 Паоло Банкеро («Орландо») и Лучший новичок прошлого сезона Скотти Барнс («Торонто»). Участники будут разделены на четыре команды, которые сыграют два полуфинала (до 40 очков) и финал (до 25 очков).
Участники турнира восходящих звезд НБА-2023:
Паоло Банкеро («Орландо»), Джейлен Дюрен («Детройт»), Эй Джей Гриффин («Атланта»), Джейден Айви («Детройт»), Уокер Кесслер («Юта»), Беннедикт Матурин («Индиана»), Киган Мюррэй («Сакраменто»), Эндрю Нембард («Индиана»), Джабари Смит («Хьюстон»), Джереми Сохан («Сан-Антонио»), Джейлен Уильямс («Оклахома»), Хосе Альварадо («Новый Орлеан»), Скотти Барнс («Торонто»), Джош Гидди («Оклахома»), Джейлен Грин («Хьюстон»), Квентин Граймс («Нью-Йорк»), Боунс Хайлэнд («Денвер»), Эван Мобли («Кливленд»), Трей Мерфи («Новый Орлеан»), Алперен Шенгюн («Хьюстон»), Франц Вагнер («Орландо»), Скут Хендерсон (G-лига), Сиди Сиссоко (G-лига), Мохаве Кинг (G-лига), Кеннетт Лофтон (G-лига), Ленард Миллер (G-лига), Мак Маккланг (G-лига), Скотти Пиппен-младший (G-лига).
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