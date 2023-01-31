Паоло Банкеро и Скотти Барнс – в списке участников турнира восходящих звезд НБА-2023

НБА представила имена участников турнира восходящих звезд, который состоится 17 февраля в Солт-Лейк-Сити в преддверии всех звезд-2023.

В список из 28 игроков вошли первый пик драфта-2022 («Орландо») и Лучший новичок прошлого сезона («Торонто»). Участники будут разделены на четыре команды, которые сыграют два полуфинала (до 40 очков) и финал (до 25 очков).

Участники турнира восходящих звезд НБА-2023:

Паоло Банкеро («Орландо»), («Детройт»), Эй Джей Гриффин (« »), (« »), Уокер Кесслер («Юта»), Беннедикт Матурин («Индиана»), Киган Мюррэй (« »), Эндрю Нембард («Индиана»), Джабари Смит («Хьюстон»), Джереми Сохан («Сан-Антонио»), Джейлен Уильямс («Оклахома»), Хосе Альварадо («Новый Орлеан»), Скотти Барнс («Торонто»), Джош Гидди («Оклахома»), Джейлен Грин («Хьюстон»), Квентин Граймс («Нью-Йорк»), Боунс Хайлэнд («Денвер»), Эван Мобли («Кливленд»), Трей Мерфи («Новый Орлеан»), Алперен Шенгюн («Хьюстон»), Франц Вагнер («Орландо»), Скут Хендерсон (G-лига), Сиди Сиссоко (G-лига), Мохаве Кинг (G-лига), Кеннетт Лофтон (G-лига), Ленард Миллер (G-лига), Мак Маккланг (G-лига), Скотти Пиппен-младший (G-лига).

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