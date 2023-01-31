Джо Маззулла станет тренером Команды Янниса на Матче всех звезд НБА

Теги Бостон НБА Матч всех звезд НБА Яннис Адетокумбо Джо Маззулла Баскетбол

Исполняющий обязанности главного тренера «Селтикс» Джо Маззулла возглавит Команду Янниса на Матче всех звезд НБА в Солт-Лейк-Сити.

Маззулла и его штаб попали на Матч звезд благодаря тому, что «Бостон» (36-15) уже сейчас гарантировал себе 1-е место в Восточной конференции до 5 февраля включительно.

За последние 24 сезона НБА это всего третий раз, когда тренер-дебютант будет работать на Матче звезд.

Матч всех звезд состоится 19 февраля.

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