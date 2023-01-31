Исполняющий обязанности главного тренера «Селтикс» возглавит Команду Янниса на Матче всех звезд НБА в Солт-Лейк-Сити.

Маззулла и его штаб попали на Матч звезд благодаря тому, что « » (36-15) уже сейчас гарантировал себе 1-е место в Восточной конференции до 5 февраля включительно.

За последние 24 сезона НБА это всего третий раз, когда тренер-дебютант будет работать на Матче звезд.

всех звезд состоится 19 февраля.

Расстегивающиеся штаны Adidas – знаковый атрибут НБА, который покорил весь мир. Вообще-то они появились раньше и под другим брендом