Джо Маззулла станет тренером Команды Янниса на Матче всех звезд НБА
Исполняющий обязанности главного тренера «Селтикс» Джо Маззулла возглавит Команду Янниса на Матче всех звезд НБА в Солт-Лейк-Сити.
Маззулла и его штаб попали на Матч звезд благодаря тому, что «Бостон» (36-15) уже сейчас гарантировал себе 1-е место в Восточной конференции до 5 февраля включительно.
За последние 24 сезона НБА это всего третий раз, когда тренер-дебютант будет работать на Матче звезд.
Матч всех звезд состоится 19 февраля.
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