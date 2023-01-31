Джон Холлинджер: «Защита Адебайо не на таком устрашающем уровне, как в предыдущие 2 сезона»

Бывший сотрудник фронт-офиса «Гризлис», ныне эксперт The Athletic Джон Холлинджер оценил шансы форварда « » попасть на всех звезд НБА-2023.

«Адебайо должен там оказаться. Люди будут ныть о том, что на Матче звезд два игрока «Хит», когда они идут шестыми на Востоке, но вы видели остальную часть этого состава?

Хотя у меня есть небольшие сомнения. Адебайо играет на позиции, которая ценится меньше всего. Его защита не на таком устрашающем уровне, как в предыдущие два сезона. В атаке он постоянно играет айзо и бросает пулл-ап со средней дистанции Это не самое элегантное нападение, но даже с такой базовой для него игрой он лучше многих других кандидатов», – написал Холлинджер.

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