Разыгрывающий «Оклахомы» рассказал о своей реакции на непопадание в стартовые пятерки на звезд.

«Друзья, семья и социальные сети все-таки привлекли мое внимание к этой ситуации. Сам же я не слишком сосредоточен на этом.

Я не злился из-за того, что меня не выбрали в стартовые пятерки», – признался канадец.

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