Шэй Гилджес-Александер: «Не злился из-за того, что меня не выбрали в стартовые пятерки на Матч звезд»

Теги НБА Матч всех звезд НБА Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер рассказал о своей реакции на непопадание в стартовые пятерки на Матч звезд.

«Друзья, семья и социальные сети все-таки привлекли мое внимание к этой ситуации. Сам же я не слишком сосредоточен на этом.

Я не злился из-за того, что меня не выбрали в стартовые пятерки», – признался канадец.

Гилджес-Александер в этом сезоне набирает 30,9 очка, 4,8 подбора и 5,6 передачи в среднем за игру.

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4 комментария

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emptinesspetr
Еще с Четом наиграетесь.

Бесспорно, ШГА — суперзвезда.
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Nightblackwolf
Ответ Lokomotiv__1992
Шэй приятный пацан вроде ) без понтов и с этикой ) и с каждом сезоном все лучше и лучше. Окс очень повезло с ним ) главное что бы не развалить команду которая вот вот построиться и будет одной из лучших на Западе )
Ну тут скорее логичный, если бы он был в топ-5(команда), то еще можно, а так пока молодой, что даже до Моранта еще не дотягивает, до Дончича тоже. А про Карри вообще молчу, так что он тут просто правильно рассудил)
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mqh9pzrxgf
Ну дончич-карри это 100% старт и на западе и на востоке
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0
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Lokomotiv__1992
Шэй приятный пацан вроде ) без понтов и с этикой ) и с каждом сезоном все лучше и лучше. Окс очень повезло с ним ) главное что бы не развалить команду которая вот вот построиться и будет одной из лучших на Западе )
+3
-2
+1
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