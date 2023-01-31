Кевин Дюрэнт: «На конкурсе по броскам сверху не хватает звезд»
Лидер «Нетс» Кевин Дюрэнт выразил мнение, что слэм-данк контест НБА теряет в зрелищности из-за отсутствия звездных игроков.
«На конкурсе по броскам сверху не хватает звезд, их надо вернуть... У меня есть такое ощущение, что в во времена моего детства каждый год там выступали звезды.
Я был бы рад увидеть Джа Морэнта и Зайона Уильямсона в этом году», – заявил Дюрэнт.
Известно, что в феврале в Солт-Лейк-Сити участниками контеста станут Шэйдон Шарп, Кеньон Мартин-младший и Мэк Маккланг.
Победителями конкурса в последние четыре года становились Оби Топпин, Анферни Саймонс, Деррик Джонс и Хамиду Диалло.
Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу
А если серьёзно - действительно интересно посмотреть на эту Портлендскую "пружину". ) Прыжок там какой-то нереальный...