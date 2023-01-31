Кевин Дюрэнт: «На конкурсе по броскам сверху не хватает звезд»

Теги Бруклин НБА Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Деррик Джонс Анферни Саймонс Хамиду Диалло Зайон Уильямсон Джа Морэнт Оби Топпин Баскетбол

Лидер «Нетс» Кевин Дюрэнт выразил мнение, что слэм-данк контест НБА теряет в зрелищности из-за отсутствия звездных игроков.

«На конкурсе по броскам сверху не хватает звезд, их надо вернуть... У меня есть такое ощущение, что в во времена моего детства каждый год там выступали звезды.

Я был бы рад увидеть Джа Морэнта и Зайона Уильямсона в этом году», – заявил Дюрэнт.

Известно, что в феврале в Солт-Лейк-Сити участниками контеста станут Шэйдон Шарп, Кеньон Мартин-младший и Мэк Маккланг.

Победителями конкурса в последние четыре года становились Оби Топпин, Анферни Саймонс, Деррик Джонс и Хамиду Диалло.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу

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5 комментариев

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Mr.BadGuy
Ответ Nightyork97
Настолько интересный контест, что Шейдон Шарп может себя объявить победителем.
МакШланг тоже не прост
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Ryan T.
Шарп переедет твоих звёзд Кеша! Поэтому их нет - лига не хочет их абсолютной дискредитации. ))
А если серьёзно - действительно интересно посмотреть на эту Портлендскую "пружину". ) Прыжок там какой-то нереальный...
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Nightyork97
Настолько интересный контест, что Шейдон Шарп может себя объявить победителем.
+2
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Sonder
Шейдн Шарп выиграет в одну калитку
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mephist13
учитывая, что на контест едет МакКланг, можно сказать, что на контесте не то что мало звёзд, а просто на одного игрока НБА меньше, чем обычно
+9
-1
+8
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