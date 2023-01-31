Лидер «Нетс» выразил мнение, что слэм-данк контест теряет в зрелищности из-за отсутствия звездных игроков.

«На конкурсе по броскам сверху не хватает звезд, их надо вернуть... У меня есть такое ощущение, что в во времена моего детства каждый год там выступали звезды.

Я был бы рад увидеть и в этом году», – заявил Дюрэнт.

Известно, что в феврале в Солт-Лейк-Сити участниками контеста станут Шэйдон Шарп, Кеньон Мартин-младший и Мэк Маккланг.

Победителями конкурса в последние четыре года становились Оби Топпин, Анферни Саймонс, и Хамиду Диалло.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу