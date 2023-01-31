«Санз» не хотят получать от «Бакс» Грэйсона Аллена в сделке по Джею Краудеру

Теги возможные переходы Милуоки Финикс НБА Джей Краудер Грэйсон Аллен Баскетбол

«Милуоки» заинтересован в приобретении форварда «Финикса» Джея Краудера, стороны обсуждают возможную сделку.

Как рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, достижению договоренности мешает тот факт, что «Санз» не хотят получать взамен защитника Грэйсона Аллена

Включение в сделку Аллена помогло бы «Милуоки» и «Финиксу» уравновесить обмен с точки зрения зарплат, но клуб из Аризоны «предпочитает кого-то другого».

«Бакс» и «Санз» ищут третью команду для обмена, но пока что эти попытки безуспешны.

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