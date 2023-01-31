«Санз» не хотят получать от «Бакс» Грэйсона Аллена в сделке по Джею Краудеру

«Милуоки» заинтересован в приобретении форварда « » , стороны обсуждают возможную сделку.

Как рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, достижению договоренности мешает тот факт, что «Санз» не хотят получать взамен защитника .

Включение в сделку Аллена помогло бы « » и «Финиксу» уравновесить обмен с точки зрения зарплат, но клуб из Аризоны «предпочитает кого-то другого».

«Бакс» и «Санз» ищут третью команду для обмена, но пока что эти попытки безуспешны.

Мем с Яо Мином легендарен. Он появился благодаря самому страшному человеку в НБА, а сам китаец ничего не заработал

Джейсон Тейтум – будущий великий «Селтикс». Хотя он с детства за «Лейкерс», боготворил Кобе и не хотел играть за «Бостон»