«Санз» не хотят получать от «Бакс» Грэйсона Аллена в сделке по Джею Краудеру
«Милуоки» заинтересован в приобретении форварда «Финикса» Джея Краудера, стороны обсуждают возможную сделку.
Как рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, достижению договоренности мешает тот факт, что «Санз» не хотят получать взамен защитника Грэйсона Аллена.
Включение в сделку Аллена помогло бы «Милуоки» и «Финиксу» уравновесить обмен с точки зрения зарплат, но клуб из Аризоны «предпочитает кого-то другого».
«Бакс» и «Санз» ищут третью команду для обмена, но пока что эти попытки безуспешны.
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