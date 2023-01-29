«Санз» претендуют на Джона Коллинза

Форвард «Атланты» по-прежнему является одним из главных кандидатов на переход в другую команду перед дедлайном.

По информации журналиста ESPN Зак Лоу, на Коллинза претендует «Финикс», который ищет варианты обмена .

В 2021 году Коллинз подписал с «Хоукс» 5-летний контракт на 125 млн долларов. В нынешнем сезоне он набирает 13,4 очка, 7,8 подбора и 1,3 блок-шота в среднем за матч.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь