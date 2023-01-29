«Санз» претендуют на Джона Коллинза

Теги возможные переходы Атланта Финикс НБА Джей Краудер Джон Коллинз Баскетбол

Форвард «Атланты» Джон Коллинз по-прежнему является одним из главных кандидатов на переход в другую команду перед дедлайном.

По информации журналиста ESPN Зак Лоу, на Коллинза претендует «Финикс», который ищет варианты обмена Джея Краудера.

В 2021 году Коллинз подписал с «Хоукс» 5-летний контракт на 125 млн долларов. В нынешнем сезоне он набирает 13,4 очка, 7,8 подбора и 1,3 блок-шота в среднем за матч.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий