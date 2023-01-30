«Финикс» и «Чикаго» обсуждают обмен с участием Джея Краудера и Коби Уайта
«Финикс» и «Чикаго» обсуждают возможную сделку с участием форварда Джея Краудера и разыгрывающего Коби Уайта.
Краудер по договоренности с «Санз» исключен из состава и не провел ни одного матча в текущем сезоне. Клуб ищет варианты обмена игрока.
Уайт в нынешнем чемпионате принял участие в 41 игре, его средние показатели составляют 8,2 очка, 2,6 подбора и 1,9 передачи.
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