«Финикс» и «Чикаго» обсуждают обмен с участием Джея Краудера и Коби Уайта

« » и « » обсуждают возможную сделку с участием форварда и разыгрывающего .

Краудер по договоренности с «Санз» исключен из состава и не провел ни одного матча в текущем сезоне. Клуб ищет варианты обмена игрока.

Уайт в нынешнем чемпионате принял участие в 41 игре, его средние показатели составляют 8,2 очка, 2,6 подбора и 1,9 передачи.

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