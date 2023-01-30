«Финикс» разрешил «Милуоки» встретиться с Джеем Краудером
«Финикс» разрешил представителям «Милуоки» встретиться с форвардом Джеем Краудером, сообщает The Athletic.
Источники отмечают, что «Бакс» считаются единственной командой, получившей разрешение на личную встречу с Краудером.
Краудер по договоренности с «Санз» исключен из состава и не провел ни одного матча в текущем сезоне. Клуб ищет варианты обмена игрока.
Интерес к Краудеру проявляет несколько клубов лиги, в том числе «Майами», «Атланта» и «Чикаго».
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