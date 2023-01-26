«Лейкерс», «Клипперс» и «Вулвз» перетендуют на Майка Конли

Теги возможные переходы Клипперс Лейкерс Миннесота НБА Юта Майк Конли Баскетбол

Разыгрывающий «Юты» Майк Конли в преддверии дедлайна на обмены входит в сферу интересов нескольких команд НБА.

Как сообщает обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус, на 35-летнего баскетболиста претендуют «Лейкерс», «Клипперс» и «Миннесота».

В нынешнем сезоне Конли набирает 10,5 очка, 7,4 передачи и 1 перехват в среднем за матч. В его контракте на следующий (24,4 млн долларов) гарантированы только 14,3 миллиона.

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11 комментариев

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Starkom
Ответ Consistency
Лейкерс-то он куда? Вестбрук хоть как-то с банки стал через раз пользу приносить, его если менять, то на что-то реально стоящее. Шредер заиграл. Беверли полезен бывает. Винги нужны и снайперы
> Вестбрук хоть как-то с банки стал через раз пользу приносить

А Конли не будет что-ли пользу приносить? Да ещё пространство создавать при этом будет.
Как будто меняют только бесполезных игроков :)
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ты не прав
Ответ ren7087
Комментарий удален пользователем
Ну там не понятно чей пик, не думаю, что Юта, устраивающая распродажу, отдала бы свой без защиты

Но мб это я не правильно понял, спасибо за ссылку
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ren7087
Ответ ты не прав
Откуда инфа про пик Юты?
Комментарий удален
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ты не прав
Ответ ren7087
Комментарий удален пользователем
Откуда инфа про пик Юты?
0
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-2
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ты не прав
Ответ Evgeniy 72
Юта уже давно просит просто ничего за Конли, любой плохой контракт, но чтобы он заканчивался в этом сезоне. А насчёт титула, то именно он отдал ту серию Клипперс, просто уничтожил собственную команду в одно лицо. Обвинили конечно в поражении Гобера, ну так ведь журнашлюшки заранее пишут два варианта статьи, и ложатся спать, дежурный по смене выкладывает нужную по "горячим следам" практически мгновенно. Ну а там юзеры обычно друг с другом полемику разводят, и на содержимое материала всем накласть, главное площадка чтобы была для споров.
Не, вы, разумеется, умнее потешных журналюшек. А как Конли отдал серию до 4 побед, сыграв 1 игру сразу же после травмы?
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...Quo Vadis...
Ответ Evgeniy 72
Юта уже давно просит просто ничего за Конли, любой плохой контракт, но чтобы он заканчивался в этом сезоне. А насчёт титула, то именно он отдал ту серию Клипперс, просто уничтожил собственную команду в одно лицо. Обвинили конечно в поражении Гобера, ну так ведь журнашлюшки заранее пишут два варианта статьи, и ложатся спать, дежурный по смене выкладывает нужную по "горячим следам" практически мгновенно. Ну а там юзеры обычно друг с другом полемику разводят, и на содержимое материала всем накласть, главное площадка чтобы была для споров.
++

Но Конли хорош, всё таки.
В Юте системные проблемы с защитой были, ещё и из за Митчелла.
А Мемфис был всегда реальной угррозой.

Контракт у него дорогой.
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ren7087
Комментарий удален
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Evgeniy 72
Ответ Дмитрий Сологубов
Потенциально это усиление, способное привести к титулу. Интересно, что за него Юта попросит...
Юта уже давно просит просто ничего за Конли, любой плохой контракт, но чтобы он заканчивался в этом сезоне. А насчёт титула, то именно он отдал ту серию Клипперс, просто уничтожил собственную команду в одно лицо. Обвинили конечно в поражении Гобера, ну так ведь журнашлюшки заранее пишут два варианта статьи, и ложатся спать, дежурный по смене выкладывает нужную по "горячим следам" практически мгновенно. Ну а там юзеры обычно друг с другом полемику разводят, и на содержимое материала всем накласть, главное площадка чтобы была для споров.
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Дмитрий Дмитриев
Волкам ещё Богдановича купить у Детройта,Инглза у Оленей,да Ройс о Нила из Бруклина - и будет перерожденная Юта😁
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Vagant
Ответ Consistency
Лейкерс-то он куда? Вестбрук хоть как-то с банки стал через раз пользу приносить, его если менять, то на что-то реально стоящее. Шредер заиграл. Беверли полезен бывает. Винги нужны и снайперы
Вот берет ЛАЛ набор игроков за Расса и одного из них меняет на Конли.
ЛАЛ нужен снайпер, но и с одним Шредером оставаться не хочет.
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-1
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Consistency
Лейкерс-то он куда? Вестбрук хоть как-то с банки стал через раз пользу приносить, его если менять, то на что-то реально стоящее. Шредер заиграл. Беверли полезен бывает. Винги нужны и снайперы
+6
-1
+5
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Дмитрий Сологубов
Потенциально это усиление, способное привести к титулу.
Интересно, что за него Юта попросит...
+2
-5
-3
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xQcoW
Всегда запомню этого деда, который ограбил мишек
0
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