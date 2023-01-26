«Лейкерс», «Клипперс» и «Вулвз» перетендуют на Майка Конли
Разыгрывающий «Юты» Майк Конли в преддверии дедлайна на обмены входит в сферу интересов нескольких команд НБА.
Как сообщает обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус, на 35-летнего баскетболиста претендуют «Лейкерс», «Клипперс» и «Миннесота».
В нынешнем сезоне Конли набирает 10,5 очка, 7,4 передачи и 1 перехват в среднем за матч. В его контракте на следующий (24,4 млн долларов) гарантированы только 14,3 миллиона.
Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу
А Конли не будет что-ли пользу приносить? Да ещё пространство создавать при этом будет.
Как будто меняют только бесполезных игроков :)
Но мб это я не правильно понял, спасибо за ссылку
Но Конли хорош, всё таки.
В Юте системные проблемы с защитой были, ещё и из за Митчелла.
А Мемфис был всегда реальной угррозой.
Контракт у него дорогой.
ЛАЛ нужен снайпер, но и с одним Шредером оставаться не хочет.
Интересно, что за него Юта попросит...