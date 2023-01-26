«Лейкерс», «Клипперс» и «Вулвз» перетендуют на Майка Конли

Разыгрывающий «Юты» в преддверии дедлайна на обмены входит в сферу интересов нескольких команд .

Как сообщает обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус, на 35-летнего баскетболиста претендуют «Лейкерс», « » и « ».

В нынешнем сезоне Конли набирает 10,5 очка, 7,4 передачи и 1 перехват в среднем за матч. В его контракте на следующий (24,4 млн долларов) гарантированы только 14,3 миллиона.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу