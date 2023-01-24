«Клипперс» попытаются выменять Лаури или Ванвлита перед дедлайном

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«Клипперс» планируют усилить позицию разыгрывающего перед дедлайном на обмены, пишет обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор.

По информации О’Коннора, калифорнийцы попытаются заполучить Кайла ЛауриМайами») или Фреда ВанвлитаТоронто»).

Также сообщается об интересе «Клипперс» к центровому Айзейе Хартенштайну, который летом покинул команду и подписал контракт с «Нью-Йорком».

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