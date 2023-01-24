«Клипперс» попытаются выменять Лаури или Ванвлита перед дедлайном
«Клипперс» планируют усилить позицию разыгрывающего перед дедлайном на обмены, пишет обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор.
По информации О’Коннора, калифорнийцы попытаются заполучить Кайла Лаури («Майами») или Фреда Ванвлита («Торонто»).
Также сообщается об интересе «Клипперс» к центровому Айзейе Хартенштайну, который летом покинул команду и подписал контракт с «Нью-Йорком».
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