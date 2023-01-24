«Клипперс» попытаются выменять Лаури или Ванвлита перед дедлайном

« » планируют усилить позицию разыгрывающего перед дедлайном на обмены, пишет обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор.

По информации О’Коннора, калифорнийцы попытаются заполучить (« ») или (« »).

Также сообщается об интересе « » к центровому , который летом покинул команду и подписал контракт с « ».

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»