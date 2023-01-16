«Клипперс» интересуются Майком Конли

Теги возможные переходы Клипперс НБА Юта Майк Конли Баскетбол

«Клипперс» проявляют интерес к разыгрывающему «Джаз» Майку Конли.

Об этом информирует инсайдер Марк Стейн.

«Клипперс» из-за травмы на несколько недель потеряли первого номера Джона Уолла. Клуб изучает рынок на предмет возможного усиления позиции.

«Юта», как ожидается, будет с готовностью проводить обмены перед дедлайном, расставаясь с опытными игроками.

В нынешнем сезоне 35-летний Конли набирает 10,2 очка, 2,1 подбора, 7,5 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

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1 комментарий

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Дмитрий Сологубов
Всё верно.Это самая проблемная сейчас позиция в Клипперс.Джексон совсем что-то плох, Уолл травмировался, да и один весь матч не вытянет.Нужен ещё разыгрывающий.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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