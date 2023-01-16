«Клипперс» интересуются Майком Конли

« » проявляют интерес к разыгрывающему «Джаз» .

Об этом информирует инсайдер Марк Стейн.

«Клипперс» из-за травмы на несколько недель потеряли первого номера Джона Уолла. Клуб изучает рынок на предмет возможного усиления позиции.

«Юта», как ожидается, будет с готовностью проводить обмены перед дедлайном, расставаясь с опытными игроками.

В нынешнем сезоне 35-летний Конли набирает 10,2 очка, 2,1 подбора, 7,5 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?