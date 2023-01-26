Восемь клубов проявляют интерес к Фреду Ванвлиту

Теги возможные переходы Даллас Клипперс Лейкерс Майами Миннесота Орландо Финикс Торонто НБА Вашингтон Фред Ванвлит Баскетбол

Интерес к разыгрывающему «Торонто» Фреду Ванвлиту проявляет восемь клубов лиги: «Майами», «Лейкерс», «Клипперс», «Миннесота», «Даллас», «Финикс», «Вашингтон» и «Орландо», сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.

Отмечается, что «Мэджик» надеется приобрести Ванвлита на долгосрочную перспективу. Это предполагает, что разыгрывающий подпишет новый контракт с командой, если его обменяют.

Ожидается, что этим летом Ванвлит откажется от опции игрока на сезон-2023/24 стоимостью 22,8 млн долларов.

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5 комментариев

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Андрей Габдрахманов
Не зря он так играет сейчас )
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Удав
"Это предполагает, что разыгрывающий подпишет новый контракт с командой, если его обменяют."
С какой?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emptinesspetr
Маленький толстопопик из Рэпторс в Хит🤔
+1
-1
0
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Russкий
Фред может быть отличной заменой Крису Полу🤔
+1
-4
-3
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Sonder
- Вы Ванвлита хотите?
- Нууу, не знаю... а за ко..
- Так, шестые уже в списке. Леха, в Индиану еще не звонили!!!
+1
-3
-2
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