Восемь клубов проявляют интерес к Фреду Ванвлиту
Интерес к разыгрывающему «Торонто» Фреду Ванвлиту проявляет восемь клубов лиги: «Майами», «Лейкерс», «Клипперс», «Миннесота», «Даллас», «Финикс», «Вашингтон» и «Орландо», сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.
Отмечается, что «Мэджик» надеется приобрести Ванвлита на долгосрочную перспективу. Это предполагает, что разыгрывающий подпишет новый контракт с командой, если его обменяют.
Ожидается, что этим летом Ванвлит откажется от опции игрока на сезон-2023/24 стоимостью 22,8 млн долларов.
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С какой?
- Нууу, не знаю... а за ко..
- Так, шестые уже в списке. Леха, в Индиану еще не звонили!!!