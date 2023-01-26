Восемь клубов проявляют интерес к Фреду Ванвлиту

Интерес к разыгрывающему « » проявляет восемь клубов лиги: « », «Лейкерс», « », «Миннесота», « », «Финикс», «Вашингтон» и «Орландо», сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.

Отмечается, что «Мэджик» надеется приобрести Ванвлита на долгосрочную перспективу. Это предполагает, что разыгрывающий подпишет новый контракт с командой, если его обменяют.

Ожидается, что этим летом Ванвлит откажется от опции игрока на сезон-2023/24 стоимостью 22,8 млн долларов.

Кобе – величайший игрок в истории «Лейкерс». Это легко понять, если поездить по Лос-Анджелесу