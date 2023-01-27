Джоэл Эмбиид стал 4-м в голосовании болельщиков и не попал в стартовую пятерку на Матч всех звезд

Теги Филадельфия НБА Матч всех звезд НБА Кевин Дюрэнт Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Джейсон Тейтум Баскетбол

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид не попал в стартовую пятерку от Востока на Матч всех звезд 2023 года.

Игроки стартовой пятерки были выбраны путем голосования: за 50% учитывались голоса болельщиков, а еще по 25% – голоса журналистов и баскетболистов лиги.

Эмбиид стал 4-м в голосовании болельщиков, пропустив вперед Янниса Адетокумбо («Милуоки»), Кевина Дюрэнта («Бруклин») и Джейсона Тейтума («Бостон»). При этом по итогам голосования игроков и журналистов он на 3-й строчке. 

Суммарный балл Джоэла составил 3,5, у занявшего 3-ю позицию Тейтума 2,75.

Имена резервистов Матча всех звезд объявят 2 февраля. Их выберут на основании голосования, проведенного среди тренеров лиги.   

Эмбиид в нынешнем сезоне набирает в среднем по 33,4 очка, 9,8 подбора и 4,1 передачи при 53,2% с игры и 34,5% из-за дуги.

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mqh9pzrxgf
Ответ Vagant
Как в том анекдоте. - Чем Эмбиид отличается от Янниса? - Пиаром. 😂
Эмбиид хрусталь в сравнении с Янисом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
viewerigo
Ответ Archer_Great
если бы внимательно прочитали новость, то по результатам голосования ИГРОКО и ТРЕНЕРОВ, Эмбиид стоял в рейтинге выше Тейтума, стало быть токчисность, которую вы ему приписываете, и болтливость (тут не поспорить, он любит трешток) роли не сыграли для тех, кто непосредственно сталкивается с Джоэлем внутри лиги. Все решилось на голосовании болельщиков, а там половину голосов можно выкидывать - ибо это персофаны, которым плевать, кто там еще и как играет в других командах
По результатам голосования игроков и журналистов (тренеры не влияют на выбор стартовой пятёрки) Эмбиид всё-таки пониже Тейтума - 3+3 места против 4+1.
Тут Джоэль наравне с Дюрэнтом - у того 2+4 места.
Соответственно, по выбору игроков и медиа первый Яннис, второй Тейтум. Третье-четвертое места делят Дюрэнт и Эмбиид.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Archer_Great
Ответ GuillermoCoria
Поменьше бы болтал, слишком токсичен.
если бы внимательно прочитали новость, то по результатам голосования ИГРОКО и ТРЕНЕРОВ, Эмбиид стоял в рейтинге выше Тейтума, стало быть токчисность, которую вы ему приписываете, и болтливость (тут не поспорить, он любит трешток) роли не сыграли для тех, кто непосредственно сталкивается с Джоэлем внутри лиги. Все решилось на голосовании болельщиков, а там половину голосов можно выкидывать - ибо это персофаны, которым плевать, кто там еще и как играет в других командах
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kisliy33
и правильно. кому интересно смотреть на это ванильное тело в старте МВЗ?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuillermoCoria
Поменьше бы болтал, слишком токсичен.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evgen98
Пусть для Эмбиида это кажется главным разочарованием в сезоне!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
Как в том анекдоте.
- Чем Эмбиид отличается от Янниса?
- Пиаром.
😂
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Starkom
Кевин, напиши ему suck it :)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ballboy13
Ответ Ballboy13
Так а когда объявят уже стартовые пятерки?
Нашел. Восток-Ирвинг, Митчелл, Дюрант, Тэйтум, Яннис. Запад-Дончич, Карри, Леброн, Зейон, Йокич
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ballboy13
Так а когда объявят уже стартовые пятерки?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий