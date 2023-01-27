Джоэл Эмбиид стал 4-м в голосовании болельщиков и не попал в стартовую пятерку на Матч всех звезд
Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид не попал в стартовую пятерку от Востока на Матч всех звезд 2023 года.
Игроки стартовой пятерки были выбраны путем голосования: за 50% учитывались голоса болельщиков, а еще по 25% – голоса журналистов и баскетболистов лиги.
Эмбиид стал 4-м в голосовании болельщиков, пропустив вперед Янниса Адетокумбо («Милуоки»), Кевина Дюрэнта («Бруклин») и Джейсона Тейтума («Бостон»). При этом по итогам голосования игроков и журналистов он на 3-й строчке.
Суммарный балл Джоэла составил 3,5, у занявшего 3-ю позицию Тейтума 2,75.
Имена резервистов Матча всех звезд объявят 2 февраля. Их выберут на основании голосования, проведенного среди тренеров лиги.
Эмбиид в нынешнем сезоне набирает в среднем по 33,4 очка, 9,8 подбора и 4,1 передачи при 53,2% с игры и 34,5% из-за дуги.
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Тут Джоэль наравне с Дюрэнтом - у того 2+4 места.
Соответственно, по выбору игроков и медиа первый Яннис, второй Тейтум. Третье-четвертое места делят Дюрэнт и Эмбиид.
- Чем Эмбиид отличается от Янниса?
- Пиаром.
😂