Центровой «Сиксерс» не попал в стартовую пятерку от Востока на всех звезд 2023 года.

Игроки стартовой пятерки были выбраны путем голосования: за 50% учитывались голоса болельщиков, а еще по 25% – голоса журналистов и баскетболистов лиги.

Эмбиид стал 4-м в голосовании болельщиков, пропустив вперед («Милуоки»), («Бруклин») и («Бостон»). При этом по итогам голосования игроков и журналистов он на 3-й строчке.

Суммарный балл Джоэла составил 3,5, у занявшего 3-ю позицию Тейтума 2,75.

Имена резервистов Матча всех звезд объявят 2 февраля. Их выберут на основании голосования, проведенного среди тренеров лиги.

Эмбиид в нынешнем сезоне набирает в среднем по 33,4 очка, 9,8 подбора и 4,1 передачи при 53,2% с игры и 34,5% из-за дуги.

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