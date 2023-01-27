Мори обвинил «бессовестные бостонские СМИ» в том, что Эмбиид не попал в стартовые пятерки Матча всех звезд
Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори высказался по поводу непопадания центрового Джоэла Эмбиида в стартовые пятерки Матча всех звезд-2023.
«Джоэл Эмбиид снова в пролете», – сказал Мори в эфире 97.5 The Fanatic.
Далее Мори обвинил в этом «бесстыдные бостонские СМИ», которые «слишком широко представлены» в процессе выбора стартовых игроков Матча всех звезд.
Как отмечает репортер «Сиксерс» Остин Крелл, в голосовании за стартовых игроков Матча звезд участвовали шесть журналистов The Ringer и два журналиста Boston Globe.
Игроки стартовой пятерки были выбраны путем голосования: за 50% учитывались голоса болельщиков, еще по 25% – голоса журналистов и баскетболистов лиги.
Эмбиид стал 4-м в голосовании болельщиков, пропустив вперед Янниса Адетокумбо («Милуоки»), Кевина Дюрэнта («Бруклин») и Джейсона Тейтума («Бостон»). При этом по итогам голосования игроков и журналистов он на 3-й строчке. Тейтума представители СМИ поставили на 1-е место.
Суммарный балл Джоэла составил 3,5, у занявшего 3-ю позицию Тейтума – 2,75.
🔥 59 очков, 26 – в 4-й четверти и почти квадрупл-дабл: Джоэл Эмбиид переписывает историю против первой команды Запада
Не благодаря первому месту СМИ выиграл Тейтум, а благодаря большему весу голосования фанатов.
Пострадает соседка жены которая ей обещала подарить Бентли с бонуса .
О своей семье они позаботились на 15 поколений вперёд .Например Йокич может купить пол Сербии и часть Хорватии впридачу
P.S .Объясняю почему они все так туда хотят попасть
Это игра звёзд если тебя пригласили все мероприятия за счёт NBA Все вечеринки ,гулянки и пьянки .Понятно что они все мультимиллионеры и могут сами все оплатить ,но на душе легче когда это нахаляву