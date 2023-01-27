Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» высказался по поводу непопадания центрового в стартовые пятерки всех звезд-2023.

«Джоэл Эмбиид снова в пролете», – сказал Мори в эфире 97.5 The Fanatic.

Далее Мори обвинил в этом «бесстыдные бостонские СМИ», которые «слишком широко представлены» в процессе выбора стартовых игроков Матча всех звезд.

Как отмечает репортер «Сиксерс» Остин Крелл, в голосовании за стартовых игроков Матча звезд участвовали шесть журналистов The Ringer и два журналиста Boston Globe.

Игроки стартовой пятерки были выбраны путем голосования: за 50% учитывались голоса болельщиков, еще по 25% – голоса журналистов и баскетболистов лиги.

Эмбиид стал 4-м в голосовании болельщиков, пропустив вперед Янниса Адетокумбо («Милуоки»), Кевина Дюрэнта («Бруклин») и Джейсона Тейтума (« »). При этом по итогам голосования игроков и журналистов он на 3-й строчке. Тейтума представители СМИ поставили на 1-е место.

Суммарный балл Джоэла составил 3,5, у занявшего 3-ю позицию Тейтума – 2,75.

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