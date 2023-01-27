Мори обвинил «бессовестные бостонские СМИ» в том, что Эмбиид не попал в стартовые пятерки Матча всех звезд

Теги Бостон Филадельфия НБА Матч всех звезд НБА Дэрил Мори Джоэл Эмбиид Баскетбол

Президент по баскетбольным операциям «Филадельфии» Дэрил Мори высказался по поводу непопадания центрового Джоэла Эмбиида в стартовые пятерки Матча всех звезд-2023.

«Джоэл Эмбиид снова в пролете», – сказал Мори в эфире 97.5 The Fanatic.

Далее Мори обвинил в этом «бесстыдные бостонские СМИ», которые «слишком широко представлены» в процессе выбора стартовых игроков Матча всех звезд.

Как отмечает репортер «Сиксерс» Остин Крелл, в голосовании за стартовых игроков Матча звезд участвовали шесть журналистов The Ringer и два журналиста Boston Globe.

Игроки стартовой пятерки были выбраны путем голосования: за 50% учитывались голоса болельщиков, еще по 25% – голоса журналистов и баскетболистов лиги.

Эмбиид стал 4-м в голосовании болельщиков, пропустив вперед Янниса Адетокумбо («Милуоки»), Кевина Дюрэнта («Бруклин») и Джейсона Тейтума («Бостон»). При этом по итогам голосования игроков и журналистов он на 3-й строчке. Тейтума представители СМИ поставили на 1-е место.

Суммарный балл Джоэла составил 3,5, у занявшего 3-ю позицию Тейтума – 2,75.

🔥 59 очков, 26 – в 4-й четверти и почти квадрупл-дабл: Джоэл Эмбиид переписывает историю против первой команды Запада

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18 комментариев

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Сергей Пузанков
Ответ Роман Сприкут
Так если бы журналисты Тейтума поставили на 3-е, а Эмбиида на 2-е, у обоих средний балл был бы 3.25, и в этом случае преимущество у того, кто выше по голосованию болельщиков. Тут Тейтуму надо было падать ниже непопулярного у медиа Дюрэнта, ну или Эмбииду быть первым, что тоже нереально. Не благодаря первому месту СМИ выиграл Тейтум, а благодаря большему весу голосования фанатов.
Вопрос почему Дюрант не популярен у СМИ. Неужели по той же причине, что и Кайри
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Сергей Пузанков
Ответ Vagant
А вот у меня есть претензия к СМИ Канады. Не смогли сплотить своих граждан вокруг ШГА!
СМИ Канады разве в курсе, кто это такой? Он вообще на коньках умеет стоять?
+1
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+1
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Сергей Пузанков
Ответ Айрат Ситдиков
Он все равно попадет на мвз, просто играть в старте это престиж.
Он может ещё и в старте выйти.
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Роман Сприкут
Команда Sports.ru
Роман Сприкут
Редактор раздела Баскетбол на Sports.ru.
1.9к подписчиков
Ответ Сергей Пузанков
Во-первых, болельщики голосуют за своих - это норма, странно было бы обвинять болельщиков, что им кто-то нравится, а кто-то нет. СМИ должны быть объективны (иначе зачем они вообще нужны, голосовали бы вместе со всеми), здесь голосовать за своих неуместно. Во-вторых, болельщики проголосовали почти также как игроки, а вот СМИ как раз затащили Тейтума на первое, благодаря чему он и обошёл Эмбиида
Так если бы журналисты Тейтума поставили на 3-е, а Эмбиида на 2-е, у обоих средний балл был бы 3.25, и в этом случае преимущество у того, кто выше по голосованию болельщиков. Тут Тейтуму надо было падать ниже непопулярного у медиа Дюрэнта, ну или Эмбииду быть первым, что тоже нереально.

Не благодаря первому месту СМИ выиграл Тейтум, а благодаря большему весу голосования фанатов.
+4
0
+4
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Vagant
Ответ Сергей Пузанков
Во-первых, болельщики голосуют за своих - это норма, странно было бы обвинять болельщиков, что им кто-то нравится, а кто-то нет. СМИ должны быть объективны (иначе зачем они вообще нужны, голосовали бы вместе со всеми), здесь голосовать за своих неуместно. Во-вторых, болельщики проголосовали почти также как игроки, а вот СМИ как раз затащили Тейтума на первое, благодаря чему он и обошёл Эмбиида
А вот у меня есть претензия к СМИ Канады. Не смогли сплотить своих граждан вокруг ШГА!
+1
0
+1
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Сергей Пузанков
Ответ Basil Devents
Почему у Мори нет претензий к болельщикам? Они Эмбиида поставили ниже журналистов.
Во-первых, болельщики голосуют за своих - это норма, странно было бы обвинять болельщиков, что им кто-то нравится, а кто-то нет. СМИ должны быть объективны (иначе зачем они вообще нужны, голосовали бы вместе со всеми), здесь голосовать за своих неуместно. Во-вторых, болельщики проголосовали почти также как игроки, а вот СМИ как раз затащили Тейтума на первое, благодаря чему он и обошёл Эмбиида
+5
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+5
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Mikael Rikhard
просто там целых 4 игрока уровня мвп. Восток впервые за чёрт знает сколько лет наравне с Западом
0
-1
-1
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Basil Devents
Почему у Мори нет претензий к болельщикам? Они Эмбиида поставили ниже журналистов.
0
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ты не прав
Больше должно смущать наличие Брауна на 2 месте у медиа и Ирвинг на 4. Это куда лучше слова Мори подтверждает, чем Тейтум на первом
+3
-4
-1
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Айрат Ситдиков
В рекламных контрактах что угодно может быть. А контракт с клубом регулируется коллективным соглашением, но там вроде только мвп и алл-нба сборные
Ну не попадет он на игру звезд
Пострадает соседка жены которая ей обещала подарить Бентли с бонуса .
О своей семье они позаботились на 15 поколений вперёд .Например Йокич может купить пол Сербии и часть Хорватии впридачу
+2
-1
+1
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Айрат Ситдиков
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
У Эмбида то такого нет в контракте .Ему главное быть здоровым
В рекламных контрактах что угодно может быть. А контракт с клубом регулируется коллективным соглашением, но там вроде только мвп и алл-нба сборные
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ Кирилл
Это не только «вечеринки ,гулянки и пьянки» - это еще дополнительные деньги за попадание на МВЗ как по контракту, так и в плане спонсорских вопросов.
У Эмбида то такого нет в контракте .Ему главное быть здоровым
+1
0
+1
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Айрат Ситдиков
Тейтума медиа на первое место поставили, получается?
+3
0
+3
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Айрат Ситдиков
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
То что у Бостона слишком много инсайдеров тут он прав.Выбирать между Тейтумом и Эмбидом это вообще неправильно.между ними разница в 30 килограмм и один другого на полголовы выше .Но такие придумали правила голосования и ничего тут не сделать P.S .Объясняю почему они все так туда хотят попасть Это игра звёзд если тебя пригласили все мероприятия за счёт NBA Все вечеринки ,гулянки и пьянки .Понятно что они все мультимиллионеры и могут сами все оплатить ,но на душе легче когда это нахаляву
Он все равно попадет на мвз, просто играть в старте это престиж.
+1
0
+1
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Be1983kot18leta@gmail.com
Включая ближайших родственников.А так они за перелет и гостиницу даже сами платят .А ещё игра в Юте штат очень специфичный насчёт свободной продажи алкоголя.
+3
0
+3
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Кирилл
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
То что у Бостона слишком много инсайдеров тут он прав.Выбирать между Тейтумом и Эмбидом это вообще неправильно.между ними разница в 30 килограмм и один другого на полголовы выше .Но такие придумали правила голосования и ничего тут не сделать P.S .Объясняю почему они все так туда хотят попасть Это игра звёзд если тебя пригласили все мероприятия за счёт NBA Все вечеринки ,гулянки и пьянки .Понятно что они все мультимиллионеры и могут сами все оплатить ,но на душе легче когда это нахаляву
Это не только «вечеринки ,гулянки и пьянки» - это еще дополнительные деньги за попадание на МВЗ как по контракту, так и в плане спонсорских вопросов.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Be1983kot18leta@gmail.com
То что у Бостона слишком много инсайдеров тут он прав.Выбирать между Тейтумом и Эмбидом это вообще неправильно.между ними разница в 30 килограмм и один другого на полголовы выше .Но такие придумали правила голосования и ничего тут не сделать
P.S .Объясняю почему они все так туда хотят попасть
Это игра звёзд если тебя пригласили все мероприятия за счёт NBA Все вечеринки ,гулянки и пьянки .Понятно что они все мультимиллионеры и могут сами все оплатить ,но на душе легче когда это нахаляву
+4
-6
-2
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Лиллард унижатель!
Ахаха. Ирвинг топ1 у фанов и игроков и аж 4-ый у Мидий.
0
-3
-3
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