Зоран Лукич: «Андрей Кириленко узнает у россиян, выступающих в США, стоит ли рассчитывать на их помощь в сборной»

Теги сборная России РФБ Андрей Кириленко Зоран Лукич Баскетбол

Главный тренер сборной России Зоран Лукич заявил, что находится в постоянном контакте с президентом РФБ Андреем Кириленко.

«Между нами есть внутреннее общение, которое зависит от текущей ситуации.

Сейчас решаем один из важных вопросов – необходимо поговорить с теми игроками, которые выступают в США. С теми, кто играет в Европе, в частности, в Испании, уже пообщались.

В ближайшее время Андрей будет с ними разговаривать, получит информацию по их развитию, узнает, стоит ли рассчитывать на их помощь в сборной в будущем.

Это наша совместная штатная работа. И, конечно, мы всегда можем поговорить, когда это по той или иной причине необходимо», – сказал Лукич.

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