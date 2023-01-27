«Очень понравилась атмосфера внутри команды». Андрей Кириленко посетил просмотровый сбор

Президент РФБ Андрей Кириленко посетил просмотровый сбор мужской сборной России, который проходит в УТЦ «Новогорск».

Кириленко пообщался с тренерами и представителями национальной команды, а перед началом тренировки обратился с приветственным словом к игрокам.

«Было интересно посмотреть на ребят, которые являются ближайшим резервом сборной России. Сейчас для них наступает очень важное время. Ввиду текущей ситуации в мире у нас появилась возможность предоставить шанс молодым игрокам. Самым тщательным образом хотим обратить на них свое внимание: они должны провести это время с пользой для себя.

У каждого есть шанс закрепиться в составе сборной. Никто не будет на них давить, мы открыты к диалогу и готовы помочь всем, чем сможем. Если будут какие-то вопросы или проблемы, ребята всегда могут к нам обратиться.

Очень понравилась атмосфера внутри команды. Видно, что все игроки работают на совесть. Хочу, чтобы у нас была сильная национальная сборная», – цитирует Кириленко официальный сайт РФБ.

Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров

Фото: официальный сайт РФБ.