ФИБА в феврале изучит рекомендации МОК по допуску россиян к соревнованиям

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ФИБА в следующем месяце обсудит позицию МОК по допуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Эта тема будет обсуждаться на следующем заседании исполкома организации, который пройдет 2 февраля», – передает слова пресс-службы ФИБА ТАСС.

Ранее МОК заявил о возможном возвращении России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. В феврале прошлого года МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов до турниров, большинство спортивных федераций прислушались к рекомендациям.

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1 комментарий

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Russ Ivan
Сейчас вылезут скандинавы, прибалты, украинцы и пр.нечисть с заявлениями о бойкоте...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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