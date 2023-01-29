ФИБА в феврале изучит рекомендации МОК по допуску россиян к соревнованиям

ФИБА в следующем месяце обсудит позицию МОК по допуску российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Эта тема будет обсуждаться на следующем заседании исполкома организации, который пройдет 2 февраля», – передает слова пресс-службы ФИБА ТАСС.

Ранее МОК заявил о возможном возвращении России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. В феврале прошлого года МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов до турниров, большинство спортивных федераций прислушались к рекомендациям.

Африка определит будущее баскетбола? Европа уже пользуется исторической связью, НБА пылесосит таланты

Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров

10 лет назад русский баскетбол достиг высшей точки – бронзы на Олимпиаде. Где сейчас герои Лондона