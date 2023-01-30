Зоран Лукич: «Влился в реку российского баскетбола и уже чувствую себя почти русским»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич подвел итоги завершившегося позавчера просмотрового сбора национальной команды и признался, что чувствует себя в России комфортно.

- Какими были основные задачи просмотрового сбора?

– Мы собрали группу молодых игроков. Ну, наверное, два-три из них были не совсем молодыми. Хотели посмотреть каждого на данном этапе, почувствовать их возможности и характер, то, как сможем работать в перспективе, получить необходимую информацию на площадке. Все отработали сбор с огромным желанием и энергией. В этом плане у меня нет никаких замечаний.

- Над чем, в основном, работали все эти дни?

– Для каждого из них все составляющие тренировочного процесса были расписаны в клубах. Поэтому основной фокус на этом сборе сделали на фазе атаки. Игроки находились под привычными нагрузками в своих командах, и не стоило их дополнительно перегружать. Мы увидели, как они могут принимать решения на площадке, как читают игру. Рассмотрели несколько основных принципов игры в защите, но на этом не заостряли внимание.

- Кто-то еще, помимо уже приглашенных, может быть включен в расширенный список игроков на февральский сбор?

– Многое зависит от состояния здоровья игроков. К сожалению, травмы – одна из составляющих профессионального спорта. Также имеет значение то, как каждый сыграет за свой клуб в течение ближайшего времени. Пока называть конкретно какие-то фамилии рано. Но через одну-две недели обязательно обсудим этот вопрос с тренерским штабом и примем решение. Могу сказать, что уже сейчас строим планы и на следующий сбор, который должен состояться летом после завершения клубного сезона.

- Видите ли вы среди этих ребят игроков, которые смогут выступать за национальную сборную России через несколько лет?

– Сейчас трудно говорить об этом. Но давно известно, что главный противник каждого – он сам. Мы попытались довести до игроков, что в будущем все зависит только от них самих. Тренер может помочь, направить в нужную сторону, но без правильного восприятия игроком информации невозможно добиться большего. Ключ от их будущего находится в руках каждого.

- Вы работаете в России уже более 15 лет. Насколько комфортно себя здесь чувствуете?

– Очень комфортно. У меня нет никаких проблем. Ни в плане коммуникаций, ни со сменой часовых поясов, ни с погодой, которая бывает абсолютно разной. Я привык максимально адаптироваться в любой ситуации. Можно сказать, что влился в реку российского баскетбола. И уже чувствую себя почти русским.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?