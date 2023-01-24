В Новогорске стартовал просмотровый сбор сборной России
Первая тренировка сборной России в рамках просмотрового сбора прошла в понедельник вечером в УТЦ «Новогорск».
В занятии приняли участие 13 игроков.
Защитники: Сергей Зоткин («Новосибирск», 19 лет, 190 см), Ярослав Никонов (ЦСКА-2, Москва, 18 лет, 195 см), Виталиус Пранаускис («Автодор», Саратов, 20 лет, 195 см)
Форварды: Олег Акрамов (ЦСКА-2, 19 лет, 203 см), Артем Антипов («Зенит», Санкт-Петербург, 18 лет, 201 см), Павел Ганькевич («Руна»-мол, Москва, 19 лет, 201 см), Павел Земский («Зенит», 18 лет, 202 см), Даниил Кочергин (МБА, Москва, 23 года, 206 см), Александр Петенев («Автодор», 22 года, 197 см), Кирилл Петухов (ЦСКА-2, 18 лет, 201 см), Даниил Походяев («Парма», Пермский край, 21 год, 204 см)
Центровые: Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань», Краснодар, 20 лет, 211 см), Сергей Клюев (МБА, 24 года, 208 см).
Главный тренер национальной команды Зоран Лукич и защитник Михаил Беленицкий (20 лет, 204 см) прибудут на сбор сразу после первого матча 1/4 финала Кубка России, в котором «Нижний Новгород» на своей площадке встретится с УНИКСом.
Еще два игрока – представители «Зенита» центровой Егор Рыжов (18 лет, 209 см) и защитник Андрей Топтунов (20 лет, 183 см) – присоединятся к сборной России 26 января.
Также с командой будут работать тренеры Сергей Козин («Нижний Новгород»), Александр Полинкевич («Самара»), тренеры сборной России U20 Роман Семернинов («Локомотив-Кубань», Краснодар), Михаил Карпенко («Иркут», Иркутск), тренер по ОФП Георгий Артемьев (РФБ), врач по спортивной медицине Юрий Кожокарь (РФБ), массажисты Владимир Рюмшин («Химки», Московская область), Василий Попов («Автодор», Саратов), менеджер Алексей Боков (РФБ).
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