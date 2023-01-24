В Новогорске стартовал просмотровый сбор сборной России

Первая тренировка сборной России в рамках просмотрового сбора прошла в понедельник вечером в УТЦ «Новогорск».

В занятии приняли участие 13 игроков.

Защитники: Сергей Зоткин («Новосибирск», 19 лет, 190 см), Ярослав Никонов (ЦСКА-2, Москва, 18 лет, 195 см), Виталиус Пранаускис («Автодор», Саратов, 20 лет, 195 см)

Форварды: Олег Акрамов (ЦСКА-2, 19 лет, 203 см), Артем Антипов («Зенит», Санкт-Петербург, 18 лет, 201 см), Павел Ганькевич («Руна»-мол, Москва, 19 лет, 201 см), Павел Земский («Зенит», 18 лет, 202 см), Даниил Кочергин (МБА, Москва, 23 года, 206 см), Александр Петенев («Автодор», 22 года, 197 см), Кирилл Петухов (ЦСКА-2, 18 лет, 201 см), Даниил Походяев («Парма», Пермский край, 21 год, 204 см)

Центровые: Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань», Краснодар, 20 лет, 211 см), Сергей Клюев (МБА, 24 года, 208 см).

Главный тренер национальной команды и защитник Михаил Беленицкий (20 лет, 204 см) прибудут на сбор сразу после первого матча 1/4 финала Кубка России, в котором «Нижний Новгород» на своей площадке встретится с УНИКСом.

Еще два игрока – представители «Зенита» центровой Егор Рыжов (18 лет, 209 см) и защитник Андрей Топтунов (20 лет, 183 см) – присоединятся к сборной России 26 января.

Также с командой будут работать тренеры Сергей Козин («Нижний Новгород»), Александр Полинкевич («Самара»), тренеры сборной России U20 Роман Семернинов («Локомотив-Кубань», Краснодар), Михаил Карпенко («Иркут», Иркутск), тренер по ОФП Георгий Артемьев (РФБ), врач по спортивной медицине Юрий Кожокарь (РФБ), массажисты Владимир Рюмшин («Химки», Московская область), Василий Попов («Автодор», Саратов), менеджер Алексей Боков ( ).

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