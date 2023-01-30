НБА официально признала, что судьи пропустили фол Тейтума на Джеймсе во время матча в Бостоне

На последних секундах четвертой четверти матча « » – « » (125:121 ОТ) судьи не зафиксировали нарушение на .

НБА в официальном отчете по судейству признала, что арбитры должны были свистнуть бросковый фол у Тейтума.

«Тейтум инициировал контакт с рукой Джеймса, что повлияло на его попытку забросить мяч из-под кольца», – говорится в отчете.

Леброн показал форму и кроссы из коллекции с «Ливерпулем». Как вам?

Расстегивающиеся штаны Adidas – знаковый атрибут НБА, который покорил весь мир. Вообще-то они появились раньше и под другим брендом