НБА официально признала, что судьи пропустили фол Тейтума на Джеймсе во время матча в Бостоне

Теги происшествия Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА судьи Джейсон Тейтум Баскетбол

На последних секундах четвертой четверти матча «Бостон» – «Лейкерс» (125:121 ОТ) судьи не зафиксировали нарушение Джейсона Тейтума на Леброне Джеймсе.

НБА в официальном отчете по судейству признала, что арбитры должны были свистнуть бросковый фол у Тейтума.

«Тейтум инициировал контакт с рукой Джеймса, что повлияло на его попытку забросить мяч из-под кольца», – говорится в отчете.

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7 комментариев

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Мурзин Ринат
Ответ Mr.BadGuy
Если пересмотреть все удары от Плохих Парней по печени, почкам и ребрам МД, то там наскребется еще 2-3 чемпионства.
Миф! Все фолы свистели и давали технари за лютые нарушения ! Неужели люди до сих пор верят в эти сказки поклонников Майкла, про жесткость и безнаказанность, он просто не мог их пройти, вот и всё)
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maryat
"Но судья зарядил на Бостон, так что сорян" также говорится в заявлении
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Mr.BadGuy
Ответ emptinesspetr
Если пересмотреть все флопы и пробежки Леброна, то под удар попадут несколько чемпионств.
Если пересмотреть все удары от Плохих Парней по печени, почкам и ребрам МД, то там наскребется еще 2-3 чемпионства.
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salogiannis
Судьи: сейчас все помогают Леброну побыстрее побить рекорд. Мы решили дать ему еще минимум пять минут
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emptinesspetr
Ответ Mr.BadGuy
Может тогда дать ЛБЖ пробить два штрафных, и если он попадет хотя б один, пересмотреть исход игры?
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Mr.BadGuy
Может тогда дать ЛБЖ пробить два штрафных, и если он попадет хотя б один, пересмотреть исход игры?
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Vanila Panda
Да ладно. Неужели? А мы то думали, что там не фол, вот так открытие
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