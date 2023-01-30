НБА официально признала, что судьи пропустили фол Тейтума на Джеймсе во время матча в Бостоне
На последних секундах четвертой четверти матча «Бостон» – «Лейкерс» (125:121 ОТ) судьи не зафиксировали нарушение Джейсона Тейтума на Леброне Джеймсе.
НБА в официальном отчете по судейству признала, что арбитры должны были свистнуть бросковый фол у Тейтума.
«Тейтум инициировал контакт с рукой Джеймса, что повлияло на его попытку забросить мяч из-под кольца», – говорится в отчете.
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