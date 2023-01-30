Профсоюз судей НБА – о матче «Селтикс» – «Лейкерс»: «Как и все остальные, рефери допускают ошибки»

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА судьи Джейсон Тейтум Баскетбол

Профсоюз судей НБА выступил с заявлением по итогам матча «Селтикс» – «Лейкерс» (125:121 ОТ), под занавес основного времени которого было пропущено повлиявшее на исход нарушение правил на Леброне Джеймсе.

«Как и все остальные, судьи допускают ошибки. Одна из них имела место в конце матча «Селтикс» – «Лейкерс», и это мучительная ситуация для нас. Этот момент будет тяжелым бременем и вызовет бессонные ночи, поскольку мы стремимся быть лучшими судьями, какими только можем быть», – говорится в посте профсоюза.

Эрик Льюис, глава судейской бригады, работавшей на матче «Бостон» – «Лейкерс», вскоре после игры признал, что Джейсон Тейтум коснулся руки Джеймса во время прохода на последних секундах основного времени.

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4 комментария

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alexLA
Бессонные ночи, ага...Бессонные ночи у них будут когда начнут получать от фанатов сообщения с угрозами жизни. Пусть теперь та бригада судей ходят и оглядываются.
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Анатолий Ляповка
А как насчёт персональной беседы с тем судьей что смотрел на эпизод? Он что видел в ту минуту, или тоже всё в тумане?
+1
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Be1983kot18leta@gmail.com
Да идите вы на .бла бла бла
Сейчас вообще от Лейкерс требуют чтобы они забили на сезон и выставили играть G лигеров
+1
0
+1
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mrgtosh
Пхаха. Ну да, ну да. Так и вижу, что судьи мучаются и переживают. Как сказал, Шредер пора вводить санкции для судей, кто косячит.
+4
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+2
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