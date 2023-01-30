Профсоюз судей НБА – о матче «Селтикс» – «Лейкерс»: «Как и все остальные, рефери допускают ошибки»
Профсоюз судей НБА выступил с заявлением по итогам матча «Селтикс» – «Лейкерс» (125:121 ОТ), под занавес основного времени которого было пропущено повлиявшее на исход нарушение правил на Леброне Джеймсе.
«Как и все остальные, судьи допускают ошибки. Одна из них имела место в конце матча «Селтикс» – «Лейкерс», и это мучительная ситуация для нас. Этот момент будет тяжелым бременем и вызовет бессонные ночи, поскольку мы стремимся быть лучшими судьями, какими только можем быть», – говорится в посте профсоюза.
Эрик Льюис, глава судейской бригады, работавшей на матче «Бостон» – «Лейкерс», вскоре после игры признал, что Джейсон Тейтум коснулся руки Джеймса во время прохода на последних секундах основного времени.
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