Патрик Беверли: «Леброн после матча в Бостоне признался, что почти потерял контроль над собой»

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА Патрик Беверли Джейсон Тейтум Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Патрик Беверли рассказал о своем разговоре с лидером команды Леброном Джеймсом в раздевалке после матча с «Селтикс» (121:125 ОТ).

На последних секундах четвертой четверти судьи не зафиксировали нарушение Джейсона Тейтума на Джеймсе.

38-летний баскетболист эмоционально отреагировал на эпизод.

«В раздевалке я сказал ему: «Приятель, я наблюдал за тобой и был где-то рядом последние 13-14 лет, бро, и никогда не видел от тебя такой реакции. Он отвечает: «Не буду врать, я почти потерял контроль над собой», – заявил Беверли.

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

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11 комментариев

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Rodbert
Это всего лишь 1 сезонная игра. Ну заруинили зеленые судьи катку. Что теперь весь сезон коту под хвост? Между прочим у них собралась норм банда и АД в строю. Самое время газануть.
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maryat
Ответ Daishi
Патрик даже здесь умудрился пыль в глаза пустить.)) Он в лиге с сезона 12-13, то есть с натяжкой выходит 10 лет. О каких 13-14 годах рядом с Леброном он говорит?))
Ну может у чувака подписка на лиг пас
+3
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+3
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Daishi
Патрик даже здесь умудрился пыль в глаза пустить.)) Он в лиге с сезона 12-13, то есть с натяжкой выходит 10 лет. О каких 13-14 годах рядом с Леброном он говорит?))
+2
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+1
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C4clutch
Короля можно понять, он тащит в соляного, просто максимум отдает, но есть вещи, на которые мы не можем в жизни повлиять даже при полной самоотдаче, после таких моментов у многих опускаются руки.
+4
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+3
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whoisme
Ответ Дмитрий Садчиков
Пора уже снять фильм про этот фол. Где же это видано - судья в нба что-то не увидел!!!!!!
Только если Джеймс сыграет себя. Хочу золотую малину!
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armageddon123456
Ответ Дмитрий Садчиков
Тоже хороший фильм. Только это не тот судья, который внезапно ослеп
Да там вся бригада была из "зрячих"
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Дмитрий Садчиков
Ответ Стас Тельных
Фильм лучше про Бостон и этого судью. И назвать его 36-2 за 2.5 сезона. Это статистика игр Бостона при данном арбитре
Тоже хороший фильм. Только это не тот судья, который внезапно ослеп
+1
0
+1
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Caracalla
Комментарий скрыт
+1
-13
-12
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Стас Тельных
Ответ Дмитрий Садчиков
Пора уже снять фильм про этот фол. Где же это видано - судья в нба что-то не увидел!!!!!!
Фильм лучше про Бостон и этого судью. И назвать его 36-2 за 2.5 сезона. Это статистика игр Бостона при данном арбитре
+24
-6
+18
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Дмитрий Садчиков
Пора уже снять фильм про этот фол. Где же это видано - судья в нба что-то не увидел!!!!!!
+14
-8
+6
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Dimassss6
В овертайме было видно уже это.
+1
0
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