Защитник « » рассказал о своем разговоре с лидером команды в раздевалке после матча с «Селтикс» (121:125 ОТ).

На последних секундах четвертой четверти судьи не зафиксировали нарушение на Джеймсе.

38-летний баскетболист эмоционально отреагировал на эпизод.

«В раздевалке я сказал ему: «Приятель, я наблюдал за тобой и был где-то рядом последние 13-14 лет, бро, и никогда не видел от тебя такой реакции. Он отвечает: «Не буду врать, я почти потерял контроль над собой», – заявил Беверли.

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