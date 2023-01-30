Патрик Беверли: «Леброн после матча в Бостоне признался, что почти потерял контроль над собой»
Защитник «Лейкерс» Патрик Беверли рассказал о своем разговоре с лидером команды Леброном Джеймсом в раздевалке после матча с «Селтикс» (121:125 ОТ).
На последних секундах четвертой четверти судьи не зафиксировали нарушение Джейсона Тейтума на Джеймсе.
38-летний баскетболист эмоционально отреагировал на эпизод.
«В раздевалке я сказал ему: «Приятель, я наблюдал за тобой и был где-то рядом последние 13-14 лет, бро, и никогда не видел от тебя такой реакции. Он отвечает: «Не буду врать, я почти потерял контроль над собой», – заявил Беверли.
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