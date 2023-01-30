Мэджик Джонсон: «Даже Тейтум смеялся после судейского решения в матче с «Лейкерс»

Теги Мэджик Джонсон Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА судьи Джейсон Тейтум Баскетбол

Прославленный игрок «Лейкерс» Мэджик Джонсон отреагировал на судейскую ошибку на последних секундах матча «Селтикс» – «Лейкерс» (125:121 ОТ), которая повлияла на исход игры.

«Судьи пропустили совсем уж очевидный фол на Леброне на последних секундах. Что делает ситуацию еще более грустной, один из рефери стоял прямо рядом с кольцом и наблюдал за эпизодом с близкого расстояния.

Даже Тейтум смеялся после судейского решения, потому что был удивлен отсутствию свистка лол», – написал Джонсон.

Эрик Льюис, глава судейской бригады, работавшей на матче «Бостон» – «Лейкерс», вскоре после игры признал, что Джейсон Тейтум коснулся руки Леброна Джеймса во время прохода на последних секундах основного времени.

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