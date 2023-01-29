Джоэл Эмбиид – о непопадании в стартовые пятерки Матча звезд: «Меня не любят, потому что я засранец»

Теги Филадельфия НБА Матч всех звезд НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид высказался по поводу непопадания в стартовые пятерки Матча всех звезд-2023.

«Я уже привык. Это не первый раз. Это мотивирует меня на то, чтобы выиграть чемпионат. Наверное, это единственный способ мне заработать уважение.

Я не удивлен результатами голосования. Всем хорошо известно, что меня не любят. Это круто. Не знаю, это потому, что я много троллю, или потому, что я засранец. Но это круто.

Я остаюсь самим собой. Я остаюсь засранцем и продолжаю троллить, и если людям это не нравится, это их проблемы. Но, как я уже сказал, все упирается в победу», – сказал Эмбиид.

🔥 59 очков, 26 – в 4-й четверти и почти квадрупл-дабл: Джоэл Эмбиид переписывает историю против первой команды Запада

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The One
Это конечно полнейший бред, Джоэл железный топ5 игрок лиги и определенно лучший центровой востока с отрывом в миллионы световых лет, а он не попадает в старт МВЗ, потому что видите ли 3 форварда решили впихнуть вместо того, чтоб они конкурировали между собой, определенно стартовая пятерка востока должна выглядеть - Кайри, Митчелл, КД, Яннис, Эмбиид.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свежий
Ну это жесть, конечно, что игрок, который лидирует по очкам в среднем за матч во всей лиге — не попадает в старт на МВЗ, учитывая еще то, что Фила идет в топе на Востоке. Раньше было такое, у кого есть инфа?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурзин Ринат
То как играет Тейтум , особенно в центральных матчах например против Лал или Гсв , где он откровенно обделывается, то лучше уж Джоэль в старт чем Тейтум, которого всегда от позора спасает Браун таща матчи
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий