Джоэл Эмбиид – о непопадании в стартовые пятерки Матча звезд: «Меня не любят, потому что я засранец»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид высказался по поводу непопадания в стартовые пятерки всех звезд-2023.

«Я уже привык. Это не первый раз. Это мотивирует меня на то, чтобы выиграть чемпионат. Наверное, это единственный способ мне заработать уважение.

Я не удивлен результатами голосования. Всем хорошо известно, что меня не любят. Это круто. Не знаю, это потому, что я много троллю, или потому, что я засранец. Но это круто.

Я остаюсь самим собой. Я остаюсь засранцем и продолжаю троллить, и если людям это не нравится, это их проблемы. Но, как я уже сказал, все упирается в победу», – сказал Эмбиид.

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