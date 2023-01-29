Джоэл Эмбиид: «У нас хорошие шансы»

Теги Денвер Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после субботней победы над «Денвером» (126:119) заявил, что нынешний состав «Сиксерс» — самая сильная команда, в которой он играл за семь сезонов в НБА.

«Думаю, да. У нас есть Джеймс Харден, очевидно, он показывает отличный баскетбол. У нас есть Тайриз Макси, Тобайас великолепен, Пи Джей Такер... У нас отлично подобранный состав.

Все решится в плей-офф. Но я считаю, что мы отлично подходим друг другу. У нас есть снайперы, есть защитники, есть Джеймс Харден. Так что я думаю, у нас хорошие шансы», – сказал Эмбиид.

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