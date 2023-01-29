«Лучше, чем ничего». Андрей Кириленко оценил возможность участия сборных России в Азиатских играх

Теги РФБ Андрей Кириленко МОК Олимпийский совет Азии Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко оценил возможность участия сборных России в Азиатских играх.

«Если будет возможность играть международные матчи, то это отлично. Лучше, чем ничего», – цитирует Кириленко ТАСС.

Ранее Олимпийский совет Азии предложил российским спортсменам принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий МОК. МОК предложил допустить россиян, не принимающих активного участия в поддержке СВО, до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

Африка определит будущее баскетбола? Европа уже пользуется исторической связью, НБА пылесосит таланты

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий