«Лучше, чем ничего». Андрей Кириленко оценил возможность участия сборных России в Азиатских играх

Президент РФБ Андрей Кириленко оценил возможность участия сборных России в Азиатских играх.

«Если будет возможность играть международные матчи, то это отлично. Лучше, чем ничего», – цитирует Кириленко ТАСС.

Ранее Олимпийский совет Азии предложил российским спортсменам принять участие в Азиатских играх при соблюдении условий МОК. предложил допустить россиян, не принимающих активного участия в поддержке СВО, до международных соревнований в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

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