Андрей Кириленко: «Сейчас РФБ развивает и поддерживает свою баскетбольную экосистему»

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал о ключевых направлениях работы федерации на сегодняшний день.

«Сейчас РФБ развивает и поддерживает свою баскетбольную экосистему – это проекты по строительству площадок и инклюзивное направление «тихий!баскетбол». Большинство регионов ориентируется на Москву, где больше спортивных проектов, в том числе инклюзивных и инфраструктурных.

Поэтому мы поддерживаем баскетбольные инициативы в городах России, чтобы столица не оставалась недосягаемой. С Москвой можно и нужно конкурировать по-здравому, стремиться делать баскетбольные проекты лучше. Для этого, например, РФБ реализует грантовую поддержку регионов.

«тихий!баскетбол» – это инклюзивный проект РФБ про баскетболистов на колясках, с нарушением слуха или интеллекта – ребят, о спортивных достижениях которых не принято говорить громко. «тихий!баскетбол» показывает, насколько у нас большая баскетбольная семья и какой разнообразной может быть наша любимая игра», – заявил Кириленко.

«Уколами мне пытались заглушить гигантизм». Павел Подкользин (223 см!) вспоминает НБА и рассказывает о новой карьере в кино