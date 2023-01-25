Андрей Кириленко: «Москва – это Топ-5, а то и Топ-3 среди мировых столиц»

Президент РФБ Андрей Кириленко в интервью «Москвич Mag» рассказал, чем москвичи отличаются от жителей других городов России, а также заявил, что Москва входит в пятерку или тройку лидеров мировых столиц.

Я родился…

В Ижевске, но вырос в Санкт-Петербурге, переехал в Москву в 18 лет.

Люблю гулять…

Патрики, район Динамо, с недавних пор это станция метро «ЦСКА». Там база ЦСКА — тренировки, игры, много времени там провел.

Мой любимый район…

Патрики.

Мой нелюбимый район…

Каширка, потому что далеко.

Бываю в ресторанах…

Много ресторанов открылось, но одного любимого нет, разве что Cutfish.

Главное отличие москвичей от жителей других городов…

Москвичи более спокойные, размеренные. В регионах, в глубинке люди более активные и быстрее на все реагируют. В Москве люди много чего видели, много времени нужно на поездки. В регионах люди более жадные до нового, любознательнее.

В Москве лучше, чем в Нью-Йорке, Берлине, Париже, Лондоне…

Еда! Речь не просто про рестораны какие-то, а просто в принципе еда, повсеместно. Даже в маленьких забегаловках, крошечных кафешках, везде в Москве еда вкуснее, чем в других столицах мира. Это то, по чему я скучаю, находясь в командировках.

Москва за последнее десятилетие изменилась…

Драматически. Если раньше город стремился быть в десятке лидеров мировых столиц, то сейчас это 100% Топ-5, а то и Топ-3 по своему внешнему виду, архитектуре, еде и развлечениям.

Хочу изменить в Москве…

Ничего, кроме погоды. Хочется чуть больше солнечных дней осенью и зимой.

Если не Москва, то…

Если менять такой город, как Москва, то точно на какой-нибудь остров. Жить на острове и вообще менять кардинально свой образ и стиль жизни.

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