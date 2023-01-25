Андрей Кириленко: «Москва – это Топ-5, а то и Топ-3 среди мировых столиц»

Теги РФБ Андрей Кириленко Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко в интервью «Москвич Mag» рассказал, чем москвичи отличаются от жителей других городов России, а также заявил, что Москва входит в пятерку или тройку лидеров мировых столиц.

Я родился…

В Ижевске, но вырос в Санкт-Петербурге, переехал в Москву в 18 лет.

Люблю гулять…

Патрики, район Динамо, с недавних пор это станция метро «ЦСКА». Там база ЦСКА — тренировки, игры, много времени там провел.

Мой любимый район…

Патрики.

Мой нелюбимый район…

Каширка, потому что далеко.

Бываю в ресторанах…

Много ресторанов открылось, но одного любимого нет, разве что Cutfish.

Главное отличие москвичей от жителей других городов…

Москвичи более спокойные, размеренные. В регионах, в глубинке люди более активные и быстрее на все реагируют. В Москве люди много чего видели, много времени нужно на поездки. В регионах люди более жадные до нового, любознательнее.

В Москве лучше, чем в Нью-Йорке, Берлине, Париже, Лондоне…

Еда! Речь не просто про рестораны какие-то, а просто в принципе еда, повсеместно. Даже в маленьких забегаловках, крошечных кафешках, везде в Москве еда вкуснее, чем в других столицах мира. Это то, по чему я скучаю, находясь в командировках.

Москва за последнее десятилетие изменилась…

Драматически. Если раньше город стремился быть в десятке лидеров мировых столиц, то сейчас это 100% Топ-5, а то и Топ-3 по своему внешнему виду, архитектуре, еде и развлечениям.

Хочу изменить в Москве…

Ничего, кроме погоды. Хочется чуть больше солнечных дней осенью и зимой.

Если не Москва, то…

Если менять такой город, как Москва, то точно на какой-нибудь остров. Жить на острове и вообще менять кардинально свой образ и стиль жизни.

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34 комментария

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...Quo Vadis...
По своему внутреннему укладу - топ 1.
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Rodbert
Интересно, сохранится ли такая динамика развития Москвы за следующие 10 лет?
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Xtasy
Ответ jonikmus
Это москвичи размеренные ?Может люди с которыми Кириленко соседствует и такие ,но нигде в России кроме как в Москве столько суеты не видел ,видел только в Сеуле ,все куда то торопятся ,спешат,бешеный ритм города ,говорят в Нью Йорке также ,там не был к сожалению
Нью-Йорк очень неоднородный, но спешащих людей мало, может, только в час-пик в Даунтауне. По московской привычке хожу в два раза быстрее всех, и обгонять людей на узких тротуарах, застроенных лесами, весьма неудобно, честное слово.
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Andrey Howera
Москва стала топ-городом только потому, что все бабки оседают из регионов именно там. И уже все чиновники, а соотвесвтенно, и все бабки для распила тупо удобнее тратить там. Каеф Москвы прямо связан с счезновением провинции и серостью безликой областных центров. Чем дальше от Москвы - тем хуже
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Cubs-V
Ответ Андрей Синецкий
Ну ни одна топ столица не имеет 50% бюджета страны на благоустройства города ( а на остальные города другая половина суммы , инфа в открытом доступе). А это город - государство и вывеска для всего мира . В этом и беда
Бюджет РФ 23трлн, все расходы Москвы 3,6 трлн. Где тут 50%?
Без учета того, что в самой Москве огромное кол-во дохода.
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Андрей Синецкий
Ответ xjapan
Тут друзья, как бы не хейтили власть, нельзя не согласиться - Москва является топ городом. Архитектура, чистота, инфраструктуры, сервис, разнообразие досуга и тд. Те крупные столицы, где я был (Берлин, Париж), просто рядом не стоят.
Ну ни одна топ столица не имеет 50% бюджета страны на благоустройства города ( а на остальные города другая половина суммы , инфа в открытом доступе). А это город - государство и вывеска для всего мира . В этом и беда
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xjapan
Ответ Мадина Уйгурова
Подскажите аналог в Москве непрерывным велодорожкам и велополосам Берлина с их (а не авто) приоритетом и подскажите как в Москве инвалиду колясчнику можно попасть с одной стороны улицы на другую если инфраструктура для людей с ОВЗ полностью отсутствует и все в ступенях, подземках и т.д.
Ну кстати тут соглашусь - и про велодорожки, и про колясочников. Но на мой взгляд, есть сильные подвижки в этих вопросах.
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markoolio
Топ 3 – это Дубаи, Стамбул и Москва?
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гилберт
Ответ mastadon
Теперь ещё и ПВО есть)
Ахахахаха!!!! Что у вас там есть? Эйфелева башня? Колизей? А у нас ПВО!!! Шах и мат!
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Мадина Уйгурова
Ответ xjapan
Тут друзья, как бы не хейтили власть, нельзя не согласиться - Москва является топ городом. Архитектура, чистота, инфраструктуры, сервис, разнообразие досуга и тд. Те крупные столицы, где я был (Берлин, Париж), просто рядом не стоят.
Подскажите аналог в Москве непрерывным велодорожкам и велополосам Берлина с их (а не авто) приоритетом и подскажите как в Москве инвалиду колясчнику можно попасть с одной стороны улицы на другую если инфраструктура для людей с ОВЗ полностью отсутствует и все в ступенях, подземках и т.д.
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Мадина Уйгурова
Ответ k_terekhov
Москву в плане инфраструктуры, архитектуры, транспортной системы и возможностей для жителей и удобств вообще мало с каким городом можно сравнить. А уж в плане еды, ее разнообразия и качества вообще ни с одним
Ага, особенно пешеходная инфраструктура и удобства для людей с ОВЗ , вот уж действительно не с чем сравнить. Любая деревня Германии терпимее к людям на инвалидных колясках чем Москва с её подземными переходами на каждом углу. Ну и про архитектуру смешно конечно, Лужковские новострои и картонный новодел в виде ворот в Кремль прям памятники архитектуры. Санкт Петербург икает.
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MaxBridge
Ответ mastadon
Теперь ещё и ПВО есть)
Аххха
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DebunkerOfMyths
Чего уж там, Москва вообще без шансов для других столиц ТОП-1 по разнице в уровне перенасыщения деньгами/благами/людьми по сравнению с любым другим городом страны...
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Андрей 13
Москва топ-5, а Россия топ-125.
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Андрей 13
Это не столица, это метрополия периферийных колоний, где проживает верхушка коррумпированной вертикали. Куда стягиваются все финансы. А затем они перераспределяются среди своих, местечковым кланам в регионах под распил, с которого получают откаты назад в Москву. Ресторанчики, архитектура, дворики, концертики, театрики... А все остальные за бортом этого праздника. Едут в Москву на заработки как мигранты.
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Hades
Ответ k_terekhov
Москву в плане инфраструктуры, архитектуры, транспортной системы и возможностей для жителей и удобств вообще мало с каким городом можно сравнить. А уж в плане еды, ее разнообразия и качества вообще ни с одним
В плане еды и архитектуры - Питер обгоняет ;-)
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xjapan
Тут друзья, как бы не хейтили власть, нельзя не согласиться - Москва является топ городом. Архитектура, чистота, инфраструктуры, сервис, разнообразие досуга и тд. Те крупные столицы, где я был (Берлин, Париж), просто рядом не стоят.
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jxx6d77ydn
Ответ Stinger033
Вы явно в какой-то другой Москве живете...
Это как всегда, из других государств (чаще всего соседних), объясняют россиянам, как им тут плохо живётся.
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jxx6d77ydn
Ответ mastadon
Теперь ещё и ПВО есть)
Перенимают опыт у европейских городов. В Киеве, вот давно. Правда помогает средне, но это частности.
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Stinger033
Ответ Великий Алонсо
О да. Вообще кайф в Московии, особенно пробочки по 2-3 часа с утра и вечером 🥰🥰🥰
Вы явно в какой-то другой Москве живете...
+6
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Los Catrachos
Это Каширка, находящаяся в пределах 5 станций от кольца, далеко? Ещё позабавило про неторопливость и размеренность москвичей, учитывая бешеный ритм города.
+8
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k_terekhov
Ответ Великий Алонсо
О да. Вообще кайф в Московии, особенно пробочки по 2-3 часа с утра и вечером 🥰🥰🥰
Если не секрет, это где такие пробки 2-3 часа?))
Сейчас сделали всякие хорды, диаметры. Даже утром нет таких пробок, как раньше. Даже на той же ленинградке и волгоградке
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Оскар Муравьев
Па Рики это Патриаршие пруды что ли
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Лейтенант Гофмиллер
Ответ Дмитрий
Особенно любимы москвичами парки столицы, скверы и зеленые дворики. Эти удобные собачьи туалеты, непередаваемо чудесны в дни бесснежия!
You are such a party pooper.
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mastadon
Ответ k_terekhov
Москву в плане инфраструктуры, архитектуры, транспортной системы и возможностей для жителей и удобств вообще мало с каким городом можно сравнить. А уж в плане еды, ее разнообразия и качества вообще ни с одним
Теперь ещё и ПВО есть)
+19
-5
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