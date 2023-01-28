Майкл Мэлоун: «Никола Йокич – лучший Никола Йокич, которого я видел»

Главный тренер « » перед матчем против «Филадельфии» отметил уникальность лидера своей команды Николы Йокича.

« – это лучший Никола Йокич, которого я когда-либо видел», – заявил Мэлоун, комментируя сравнения центрового с другими выдающимися игроками НБА.

Также специалист отдал должное лидеру «Сиксерс» Джоэлу Эмииду.

«Он чертовски большой и при этом обладает огромным арсеналом умений, поэтому против него невероятно сложно защищаться. Любой команде приходится использовать различные уловки, чтобы иметь хоть какой-нибудь шанс на успех», – признался Мэлоун.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?