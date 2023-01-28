Майкл Мэлоун: «Никола Йокич – лучший Никола Йокич, которого я видел»

Теги Денвер НБА Майкл Мэлоун Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун перед матчем против «Филадельфии» отметил уникальность лидера своей команды Николы Йокича.

«Никола Йокич – это лучший Никола Йокич, которого я когда-либо видел», – заявил Мэлоун, комментируя сравнения центрового с другими выдающимися игроками НБА.

Также специалист отдал должное лидеру «Сиксерс» Джоэлу Эмииду.

«Он чертовски большой и при этом обладает огромным арсеналом умений, поэтому против него невероятно сложно защищаться. Любой команде приходится использовать различные уловки, чтобы иметь хоть какой-нибудь шанс на успех», – признался Мэлоун.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?

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2 комментария

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Sharky shark
Базару мало
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Jan Paskel
А может даже и лучший Никола, которого он видел. И даже лучший Йокич, которого он видел
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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