Майкл Мэлоун: «Никола Йокич – лучший Никола Йокич, которого я видел»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун перед матчем против «Филадельфии» отметил уникальность лидера своей команды Николы Йокича.
«Никола Йокич – это лучший Никола Йокич, которого я когда-либо видел», – заявил Мэлоун, комментируя сравнения центрового с другими выдающимися игроками НБА.
Также специалист отдал должное лидеру «Сиксерс» Джоэлу Эмииду.
«Он чертовски большой и при этом обладает огромным арсеналом умений, поэтому против него невероятно сложно защищаться. Любой команде приходится использовать различные уловки, чтобы иметь хоть какой-нибудь шанс на успех», – признался Мэлоун.
«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?
2 комментария