Джейсон Тейтум: «Последние две минуты и овертайм были как в тумане»

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум после победы над «Лейкерс» (125:121 ОТ) ответил на вопрос журналиста о пропущенном судьями фоле на Леброне Джеймсе на последних секундах основного времени.

«Последние две минуты и овертайм были как в тумане. Я не знаю, что произошло.

Нужно посмотреть матч, все произошло очень быстро. Но мы продолжили играть и одержали победу, – сказал Тейтум.

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11 комментариев

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Xell
Ответ Stan WarHammer
Честь и слава этому наследнику Кобе:) Победы не пахнут типа, позорище. Уж после матча мог бы и сознаться, все равно виноваты судьи же. Но нет, не дано.
Он не наследник Коби. Он лузер
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Андрей Габдрахманов
Не хватило яиц у лидеров Бостона . . Ну да ладно с вами
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Vittorio57
А Тэйтум с гнильцой оказывается....
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Skeleton64
Этот человечек, по недоразумению считающийся лидером Бостона, покорно сглотнул показательное унижение эмблемы клуба, да ещё и отмазывал в прессе своего сумасшедшего корешка. Очевидно, что у этого человека нет никакого понимания о чести и достоинстве.
+1
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Evgeniy Tolmachov
Это же регулярка...Эх, Тейтум, представь какое к тебе было бы уважение, если б ты сам во время матча подошёл и признал что фолил...а теперь все просрал.
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+6
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гилберт
Судьи, такая же фигня.
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Владислав Бегагаев
Нытики похоже не знают про состояние потока
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Macren
>Последние две минуты и овертайм были как в тумане. Я не знаю, что произошло
Как же он жалок. Мог ведь признать, что сфолил, так нет, не знает он, что произошло, приступ внезапной амнезии. Легенда...
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+8
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TurboMen
карма вернётся
+7
-3
+4
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Stan WarHammer
Честь и слава этому наследнику Кобе:) Победы не пахнут типа, позорище. Уж после матча мог бы и сознаться, все равно виноваты судьи же. Но нет, не дано.
+23
-4
+19
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Dimassss6
А я забыл, что ударил по руке ЛеБрона. Я был в тумане, то мне все можно
+24
-5
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