Джейсон Тейтум: «Последние две минуты и овертайм были как в тумане»
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум после победы над «Лейкерс» (125:121 ОТ) ответил на вопрос журналиста о пропущенном судьями фоле на Леброне Джеймсе на последних секундах основного времени.
«Последние две минуты и овертайм были как в тумане. Я не знаю, что произошло.
Нужно посмотреть матч, все произошло очень быстро. Но мы продолжили играть и одержали победу, – сказал Тейтум.
Главный талисман «Селтикс» – сын Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца
Как же он жалок. Мог ведь признать, что сфолил, так нет, не знает он, что произошло, приступ внезапной амнезии. Легенда...