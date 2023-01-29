Джейсон Тейтум: «Последние две минуты и овертайм были как в тумане»

Форвард « » после победы над « » (125:121 ОТ) ответил на вопрос журналиста о пропущенном судьями фоле на на последних секундах основного времени.

«Последние две минуты и овертайм были как в тумане. Я не знаю, что произошло.

Нужно посмотреть матч, все произошло очень быстро. Но мы продолжили играть и одержали победу, – сказал Тейтум.

Главный талисман «Селтикс» – сын Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца