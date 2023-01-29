Джейлен Браун: «В конечном итоге исход матча решили игроки»

Теги Бостон Лейкерс НБА Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун прокомментировал победу над «Лейкерс» (125:121 ОТ) и судейскую ошибку в концовке основного времени встречи.

«Не могу ничего сказать. Судьи выполняют сложную работу каждый день. Они пропустили фол. Такое случается. Я считаю, что мы победили.

В конечном итоге исход матча решили игроки. Мы набирали очки в концовке, «Лейкерс» набирали очки в концовке. Это был хороший матч. Возможно, это был один из лучших матчей между «Лейкерс» и «Селтикс» за последнее время. И я рад, что мы одержали победу», – сказал Браун.

Браун набрал в матче 37 очков, включая 11 очков в овертайме.

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9 комментариев

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*MVP*
что он несет?
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Андрей Габдрахманов
В конечном итоге уже не первую игру Лал решают судьи
+2
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Vittorio57
А Тэйтум-то с гнильцой оказывается.... И хБраун тоже...
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Дмитрий Титов
В конечном итоге исход матча решили судьи. Как часто бывает в последнее время
+6
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Stan WarHammer
Позорище.
+6
0
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Earl_TOP
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Не болею за Лейкерс, но в концовке помимо слепого идиота судьи убил Тейтум - когда побежал с поднятым вверх пальцем, мол, это я так топово отзащищался против Леброна 😂
Тоже это заметил, и был не приятно удивлен.
+10
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armageddon123456
Ну как бы он прав - фол на Деле, 1/2, 106-105, игроки ЛАЛ все решили... Погодите ка...
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-1
+6
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Samsonov_24_4_11_15
Не болею за Лейкерс, но в концовке помимо слепого идиота судьи убил Тейтум - когда побежал с поднятым вверх пальцем, мол, это я так топово отзащищался против Леброна 😂
+31
-2
+29
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Swhat
Джейлен показал кто настоящий лидер Бостона.
+3
-3
0
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