Джейлен Браун: «В конечном итоге исход матча решили игроки»

Форвард « » прокомментировал победу над « » (125:121 ОТ) и судейскую ошибку в концовке основного времени встречи.

«Не могу ничего сказать. Судьи выполняют сложную работу каждый день. Они пропустили фол. Такое случается. Я считаю, что мы победили.

В конечном итоге исход матча решили игроки. Мы набирали очки в концовке, «Лейкерс» набирали очки в концовке. Это был хороший матч. Возможно, это был один из лучших матчей между «Лейкерс» и «Селтикс» за последнее время. И я рад, что мы одержали победу», – сказал Браун.

Браун набрал в матче 37 очков, включая 11 очков в овертайме.

Уникальность Леброна: новое доказательство. Сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА