Джейлен Браун: «В конечном итоге исход матча решили игроки»
Форвард «Бостона» Джейлен Браун прокомментировал победу над «Лейкерс» (125:121 ОТ) и судейскую ошибку в концовке основного времени встречи.
«Не могу ничего сказать. Судьи выполняют сложную работу каждый день. Они пропустили фол. Такое случается. Я считаю, что мы победили.
В конечном итоге исход матча решили игроки. Мы набирали очки в концовке, «Лейкерс» набирали очки в концовке. Это был хороший матч. Возможно, это был один из лучших матчей между «Лейкерс» и «Селтикс» за последнее время. И я рад, что мы одержали победу», – сказал Браун.
Браун набрал в матче 37 очков, включая 11 очков в овертайме.
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