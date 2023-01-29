Патрик Беверли добавил сверху двумя руками на последних секундах основного времени матча против «Селтикс»

Теги Бостон Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Патрик Беверли Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли на последних секундах основного времени матча с «Бостоном» добавил сверху двумя руками после промаха Энтони Дэвиса из-за дуги.

Добивание 34-летнего Беверли поразило всех на арене, особенно лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, который замер на несколько секунд, схватившись за голову.

Беверли вывел свою команду вперед на 2 очка за 18,6 секунды до конца четвертой четверти. «Бостону» удалось перевести игру в овертайм и там победить – 126:121.

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3 комментария

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Dimassss6
Шикарный момент, но момент с камерой всё равно лучше этого данка будет
+3
0
+3
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Vagant
За шесть сезонов до этого броска ПэтБев забил сверху только один раз - в сезоне 2019-2020
+2
0
+2
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Эфес Фридомович
Такой матч украли у лал 🥲
+4
0
+4
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