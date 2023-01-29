Патрик Беверли добавил сверху двумя руками на последних секундах основного времени матча против «Селтикс»

Разыгрывающий «Лейкерс» на последних секундах основного времени матча с « » добавил сверху двумя руками после промаха Энтони Дэвиса из-за дуги.

Добивание 34-летнего Беверли поразило всех на арене, особенно лидера « » , который замер на несколько секунд, схватившись за голову.

Беверли вывел свою команду вперед на 2 очка за 18,6 секунды до конца четвертой четверти. «Бостону» удалось перевести игру в овертайм и там победить – 126:121.

Леброн показал форму и кроссы из коллекции с «Ливерпулем». Как вам?