Патрик Беверли добавил сверху двумя руками на последних секундах основного времени матча против «Селтикс»
Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли на последних секундах основного времени матча с «Бостоном» добавил сверху двумя руками после промаха Энтони Дэвиса из-за дуги.
Добивание 34-летнего Беверли поразило всех на арене, особенно лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса, который замер на несколько секунд, схватившись за голову.
Беверли вывел свою команду вперед на 2 очка за 18,6 секунды до конца четвертой четверти. «Бостону» удалось перевести игру в овертайм и там победить – 126:121.
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