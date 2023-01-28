Баскетбольный мир США отреагировал на происшествие в , в результате которого погиб 29-летний афроамериканец Тайри Николс.

7 января полицейский патруль в Мемфисе попытался остановить 29-летнего Николса за опасное вождение. Мужчина отказался подчиниться требованию полиции, что вызвало погоню, а затем и задержание.

Как утверждается в заявлении адвокатов семьи Николс, после этого задержанный «был избит до неузнаваемости». В критическом состоянии Тайри доставили в госпиталь, где скончался 10 января.

Стоит отметить, что все пятеро полицейских, которые участвовали в инциденте – афроамериканцы. По итогам внутреннего расследования все они были уволены, им предъявлены обвинения в убийстве второй степени, нападении и похищении при отягчающих обстоятельствах, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении властью.

В пятницу вечером, по решению властей штата, были обнародованы несколько видеозаписей с нагрудных камер сотрудников полиции, осуществлявших задержание, что и вызвало бурную реакцию общественности.

По теме помимо НБА высказались несколько клубов лиги, многие игроки и тренеры, а также WNBA.

«Все эти сцены происшествия, в результате которого была необоснованно прервана жизнь Тайри Николса – ужасны. Несмотря на то, что в данном случае были предприняты шаги по привлечению участников событий к ответственности, семья НБА по-прежнему привержена партнерству с правозащитниками, политиками и правоохранительными органами для поиска решений проблем, с которыми мы продолжаем сталкиваться», – говорится в заявлении .

«Перемены необходимы на всех уровнях, и мы все должны внести свой вклад. Наше общество не должно терять свою человечность.

Семья Николс и Мемфис, мое сердце сегодня с вами», – написал разыгрывающий «Финикса» Крис Пол.

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