НБА – о гибели афроамериканца Николса в Мемфисе: «Мы привержены поиску решений проблем, с которыми продолжаем сталкиваться»

Теги происшествия Мемфис Крис Пол женская НБА НБА Политика Джордж Флойд Баскетбол

Баскетбольный мир США отреагировал на происшествие в Мемфисе, в результате которого погиб 29-летний афроамериканец Тайри Николс.

7 января полицейский патруль в Мемфисе попытался остановить 29-летнего Николса за опасное вождение. Мужчина отказался подчиниться требованию полиции, что вызвало погоню, а затем и задержание.

Как утверждается в заявлении адвокатов семьи Николс, после этого задержанный «был избит до неузнаваемости». В критическом состоянии Тайри доставили в госпиталь, где скончался 10 января.

Стоит отметить, что все пятеро полицейских, которые участвовали в инциденте – афроамериканцы. По итогам внутреннего расследования все они были уволены, им предъявлены обвинения в убийстве второй степени, нападении и похищении при отягчающих обстоятельствах, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении властью.

В пятницу вечером, по решению властей штата, были обнародованы несколько видеозаписей с нагрудных камер сотрудников полиции, осуществлявших задержание, что и вызвало бурную реакцию общественности.

По теме помимо НБА высказались несколько клубов лиги, многие игроки и тренеры, а также WNBA.

«Все эти сцены происшествия, в результате которого была необоснованно прервана жизнь Тайри Николса – ужасны. Несмотря на то, что в данном случае были предприняты шаги по привлечению участников событий к ответственности, семья НБА по-прежнему привержена партнерству с правозащитниками, политиками и правоохранительными органами для поиска решений проблем, с которыми мы продолжаем сталкиваться», – говорится в заявлении НБА.

«Перемены необходимы на всех уровнях, и мы все должны внести свой вклад. Наше общество не должно терять свою человечность.

Семья Николс и Мемфис, мое сердце сегодня с вами», – написал разыгрывающий «Финикса» Крис Пол.

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25 комментариев

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Сергей Пузанков
Ответ Фёдор Молчанов
5 негров ментов отмудохали одного негра гонщика, а виноваты белые. Я ничего не упустил?
Кто сказал, что белые виноваты? Ну кроме вас
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DeX
Ответ AEZAKMI228
Да. Причем CNN возмущается не потому что его убили за "опасное вождение", а потому что он черный - https://clck.ru/33PFud
на фотке прям стартовая пятерка НБА: Тайс Джонс, Пи Джей Такер, Кендрик Перкинс, Коби Уайт и Джамайкл Грин
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anastasia Krugova
Ответ Jesse Boy
Это нехорошо, не спорю, но меня напрягает, что когда черные копы мудохают черного - это police brutality, но стоит менту быть белым - это сразу расизм и прочее.
))бро ,ты никогда не был и не будешь в сша ))) уверен ты и дальше своего мухосрнаска никогда не выезжал!))) но конечно , тебе напрягет то что происходит в далекой стране )))Истинный российский патриот ))))
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anastasia Krugova
Ответ Jesse Boy
Так, "опасное вождение", "убегал от ментов", "оказывал сопротивление" - это мы всё быстренько забываем, начинаем срочно искать корни расизма и прочих модных болячек
они уже задержали человека ! зачем после этого избивать задержанного ? понятно что в рф ,где менты дубасят всех ..на право и на лево даже в центре города ,людям не понять этого ...Но в цивилизованных странах это шок . Полиция должна защищать ,а не убивать задержанного...
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rembrandao
Ответ Jesse Boy
Ну это точно расизм, осталось только объяснить как
Предки чернокожих полицейских веками подвергались насилию и дискриминации со стороны белых, что отразилось на нынешнем поколении, которое жестокостью компенсирует ту боль, которую чувствовали их предки. Так пойдет?) Ну или просто начальник у них белый, и он окажется виноват.
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quznez
Ответ Vitto
А вы знаете все случаи и все национальности? Расскажут, но вряд ли правду...
традиционно самое спорное убийство полицаями негров это попытка остановить загашенного, оказывающего сопротивление чувака. туча видосов есть.
п.с мнение с дивана не более.
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tw1st37
Ответ Сельмаш1930
Чувак нарушал ПДД, его арестовали. В другой стране люди бы радовались, что задержали преступника, который мог унести жизни людей, а пендосы сожалеют о ублюдке. Теперь blm нужно срочно найти белого мазафаку в управлении участка полиции, чтобы на него всё повесить
Нет, в других странах, в частности в России, все бы писали про конечных полицейских, которые ни за что убили человека, пройденный этап уже, сколько раз так было
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Vitto
Ответ quznez
вероятность того, что еврей а) под чем-то станет убегать от б) закона с пушкой в) сопротивляться настолько мала, что о таких случаях мы не знаем. я уверен, что евреи нам бы рассказали.
А вы знаете все случаи и все национальности?
Расскажут, но вряд ли правду...
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Cube Litening C:68X
Што,опять??😁
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quznez
Ответ Vitto
Нет, а вот если бы евгея...
вероятность того, что еврей а) под чем-то станет убегать от б) закона с пушкой в) сопротивляться настолько мала, что о таких случаях мы не знаем. я уверен, что евреи нам бы рассказали.
+4
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Сельмаш1930
Чувак нарушал ПДД, его арестовали. В другой стране люди бы радовались, что задержали преступника, который мог унести жизни людей, а пендосы сожалеют о ублюдке. Теперь blm нужно срочно найти белого мазафаку в управлении участка полиции, чтобы на него всё повесить
+5
-3
+2
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Jesse Boy
Ответ Vitto
Посмотри видео, там эти копы-идиоты избивают под камеры собрата...
Это нехорошо, не спорю, но меня напрягает, что когда черные копы мудохают черного - это police brutality, но стоит менту быть белым - это сразу расизм и прочее.
+6
-2
+4
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dens76
Ответ Магжан Тунгатаров
Страшно представить что было бы если бы полицейские были белыми
Пол страны бы уже вышли на демонстрации!
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Tim Timson
Сегодня сердце Пола с ними. А месяц назад, или неделю назад, когда он и не знал кто такой Николс?)...ладно бы другой Крис написал. Такер)
+1
-1
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Vitto
Ответ Владимир Мизгинов
Иногда кажется, что НБА не своими делами занимается. Интересно, если б так убили белого, то грязный лицемер Сильвер то же самое сказал?
Нет, а вот если бы евгея...
+5
-3
+2
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Владимир Мизгинов
Иногда кажется, что НБА не своими делами занимается. Интересно, если б так убили белого, то грязный лицемер Сильвер то же самое сказал?
+10
-5
+5
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Vitto
Ответ Jesse Boy
Так, "опасное вождение", "убегал от ментов", "оказывал сопротивление" - это мы всё быстренько забываем, начинаем срочно искать корни расизма и прочих модных болячек
Посмотри видео, там эти копы-идиоты избивают под камеры собрата...
+4
-2
+2
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NizhV
А в это время белая няня завязывала леброну шнурки
+15
-3
+12
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Магжан Тунгатаров
Страшно представить что было бы если бы полицейские были белыми
+6
-1
+5
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Jesse Boy
Так, "опасное вождение", "убегал от ментов", "оказывал сопротивление" - это мы всё быстренько забываем, начинаем срочно искать корни расизма и прочих модных болячек
+7
-3
+4
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Jesse Boy
Ну это точно расизм, осталось только объяснить как
+22
-1
+21
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AEZAKMI228
Ответ Фёдор Молчанов
5 негров ментов отмудохали одного негра гонщика, а виноваты белые. Я ничего не упустил?
Да. Причем CNN возмущается не потому что его убили за "опасное вождение", а потому что он черный - https://clck.ru/33PFud
+4
-1
+3
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AEZAKMI228
прикол в том что все полицейские которые были в этом задействованы - чернокожие
+25
-1
+24
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Фёдор Молчанов
5 негров ментов отмудохали одного негра гонщика, а виноваты белые. Я ничего не упустил?
+56
-8
+48
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Bunyod Turgunov
Леброн молчит?
+12
-5
+7
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