Энес Кантер Фридом: «ФБР собирает данные об опасных людях, нанятых для моего убийства»

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом заявил, что ФБР собирает информацию о людях, которые охотятся за ним после объявления награды.

«Мемы – это смешно, но награда — не шутка.

ФБР занимается моим делом, ежедневно собирая данные об опасных людях, которые были наняты, чтобы убить меня.

Имейте в виду, что когда вы публикуете шутку, он попадает в базу данных и приводит к неточным результатам», – написал Кантер Фридом в соцсети.

Власти Турции назначили награду в 10 миллионов турецких лир (около 500 000 долларов) за информацию, которая приведет к аресту Кантера Фридома. Баскетболист является ярым критиком президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая