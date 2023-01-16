Энес Кантер Фридом: «ФБР собирает данные об опасных людях, нанятых для моего убийства»

Теги происшествия НБА Энес Кантер Фридом Политика Реджеп Тайип Эрдоган Баскетбол

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом заявил, что ФБР собирает информацию о людях, которые охотятся за ним после объявления награды.

«Мемы – это смешно, но награда — не шутка.

ФБР занимается моим делом, ежедневно собирая данные об опасных людях, которые были наняты, чтобы убить меня.

Имейте в виду, что когда вы публикуете шутку, он попадает в базу данных и приводит к неточным результатам», – написал Кантер Фридом в соцсети.

Власти Турции назначили награду в 10 миллионов турецких лир (около 500 000 долларов) за информацию, которая приведет к аресту Кантера Фридома. Баскетболист является ярым критиком президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая

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3 комментария

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vzi
Ответ Марсель Объелся
Удивительно, что такое вытворяет не просто какая нибудь безбашенная страна третьего мира типа Ирана, а Турция. Это ж какие репутационные потери. Ну как можно нормально сотрудничать со страной, охотящейся за обычным оппозиционером? У них же есть блестящие Turkish Airlines, спонсирующие Евролигу и имеющие амбиции на становление лучшей авиакомпанией мира. Аэропорт в Стамбуле уже чуть ли не лучший в мире. Неужели они настолько не просчитывают риски, и готовы всё со всеми порвать, лишь бы баскетболиста убить?
Им по фигу сейчас. Они отлично сидят на двух стульях и намерены и дальше извлекать выгоду из своего географического положения.
Лет 5 назад им бы жестко напихали партнеры по НАТО за это, но сейчас не до того.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марсель Объелся
Удивительно, что такое вытворяет не просто какая нибудь безбашенная страна третьего мира типа Ирана, а Турция. Это ж какие репутационные потери. Ну как можно нормально сотрудничать со страной, охотящейся за обычным оппозиционером?

У них же есть блестящие Turkish Airlines, спонсирующие Евролигу и имеющие амбиции на становление лучшей авиакомпанией мира. Аэропорт в Стамбуле уже чуть ли не лучший в мире. Неужели они настолько не просчитывают риски, и готовы всё со всеми порвать, лишь бы баскетболиста убить?
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-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hitgoe Himgob
Эрдоган глава ЦРУ просто теневой. Они всегда с ФБР воевали😅
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