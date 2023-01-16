Энес Кантер Фридом: «ФБР собирает данные об опасных людях, нанятых для моего убийства»
Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом заявил, что ФБР собирает информацию о людях, которые охотятся за ним после объявления награды.
«Мемы – это смешно, но награда — не шутка.
ФБР занимается моим делом, ежедневно собирая данные об опасных людях, которые были наняты, чтобы убить меня.
Имейте в виду, что когда вы публикуете шутку, он попадает в базу данных и приводит к неточным результатам», – написал Кантер Фридом в соцсети.
Власти Турции назначили награду в 10 миллионов турецких лир (около 500 000 долларов) за информацию, которая приведет к аресту Кантера Фридома. Баскетболист является ярым критиком президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая
Лет 5 назад им бы жестко напихали партнеры по НАТО за это, но сейчас не до того.
У них же есть блестящие Turkish Airlines, спонсирующие Евролигу и имеющие амбиции на становление лучшей авиакомпанией мира. Аэропорт в Стамбуле уже чуть ли не лучший в мире. Неужели они настолько не просчитывают риски, и готовы всё со всеми порвать, лишь бы баскетболиста убить?