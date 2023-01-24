Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом призвал мировых лидеров предпринять действия в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Призываю всех мировых лидеров, всех членов НАТО, всех западных лидеров предпринять действия против Эрдогана. Я хочу, чтобы премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предпринял реальные действия против Эрдогана.

Я понимаю, что отношения между двумя странами очень важны, но Эрдоган однажды нападет на Грецию», – утверждает Кантер.

Власти Турции назначили награду в 10 миллионов турецких лир (около 500 000 долларов) за информацию, которая приведет к аресту Кантера. Экс-центровой является ярым критиком Эрдогана и его режима.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая