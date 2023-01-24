Энес Кантер Фридом: «Эрдоган однажды нападет на Грецию»

Теги происшествия НБА Энес Кантер Фридом Политика Реджеп Тайип Эрдоган Баскетбол

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом призвал мировых лидеров предпринять действия в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Призываю всех мировых лидеров, всех членов НАТО, всех западных лидеров предпринять действия против Эрдогана. Я хочу, чтобы премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предпринял реальные действия против Эрдогана.

Я понимаю, что отношения между двумя странами очень важны, но Эрдоган однажды нападет на Грецию», – утверждает Кантер.

Власти Турции назначили награду в 10 миллионов турецких лир (около 500 000 долларов) за информацию, которая приведет к аресту Кантера. Экс-центровой является ярым критиком Эрдогана и его режима.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая

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45 комментариев

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Дмитрий Сологубов
Ответ Сергей Поляков
Головы нет .Тяга к политологии-есть.Откуда ты такой взялся...
В России пол-страны такой.Это вы 8 лет своей жизнью жили, а люди просвещались, слушая Соловьёва, Киселёва и Скабееву.Теперь пояснят вам за геополитику.
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Дмитрий Сологубов
Греки просто не оставят Эрдогану выбора.Ради мира потребуется проведение специальной военной операции.
Гойда!
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Zomourning33
Ответ Курье Хамес
а чего не на 50 лет вперёд все всё знают? 10-15 всего навсего
И тут я вспоминаю "экспертов" которые предсказывали войну каждый день, года 2-3 и потом, когда угадали, говорили, что они все знали. Про вторую волну в РФ говорят с октября.
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Misha_Sapunov
Ответ Левый аккаунт Дюрэнта
А в США не сидит диктатор, который кормит народ "величием" при рекордной инфляции?
Как зовут дикатора?
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Zomourning33
Ответ Iuasamotu
Ну так нужно ж было пройти элементарный цивилизационный дресс-код, тогда бы РФ взяли в НАТО и сейчас человечество не опускалось в среднековье, а путешествовало бы по всей России, покупая дома и дачи)
По всей России никогда никто путешествовать не будет, потому что не будет дорог.
В Турции есть цивилизация, а в РФ нет? Ахахахахаха.
Так все человечество опускается в средневековья не из-за РФ, а из-за Запада, который пускает толпы мигрантов.
У тебя базы нет совсем.
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Zomourning33
Ответ Денис Храпунов
Так Россия предлагала взять ее в НАТО, чёт не срослось)
А зачем НАТО равноправный член по союзу? Чтобы по оверпрайсу нефть покупать? Нефтяной придаток, должен таким и оставаться. Логика и выгода.
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Zomourning33
Ответ Den_94
Ну, нападёт и нападёт. Турки вон курдов периодически бьют, евреи Палестину бомбят по желанию, СШП стабильно войну начинают раз в пятилетку. И чо?
Хорошо, что арабы еврее не бомбят. А то получилось бы не так складно. А про войну Судного дня ты не слушал. Явно. Как и про теракт на Олимпиаде 1972 года.
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Zomourning33
Ответ Iuasamotu
Цивилизованность мира определяется его отношением к человеку. Вот, к примеру, я про тебя ничего не говорил, а ты перешёл на личности. Это типичный пример цивилизационной разницы, между сообществами в которых мы воспитывались. Задумайся, над этим.
Ну ты историю то хоть выучи. Где османы, а где цивилизация. Обычные варвары и кочевники. Что эти "цивилизованные" с цивилизацией в Константинополе сделали после захвата? И что после них осталось от Восточной Римской Империи и ее наследия, библиотек, памятников архитектуры и искусства?
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Zomourning33
Ответ Владимир Мизгинов
Ну, если в медведя постоянно тыкать палкой, то он естественно рано или поздно нападет.
Так же Гитлер оправдывал ввод войск в Чехословакию.
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Zomourning33
Ответ Фёдор Кузнецов
За кого тогда НАТО вступится? У них же задача что если на одну из стран нападут будем защищать?
На Северный Кипр закрыли глаза и тут сойдет с рук. Они с нацисткой Германией всю войну торговали и ничего, вон в НАТО взяли.
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Zomourning33
Ответ Light Yagami
Много кто говорил и про Россию, что она вторгнется на территорию Украины рано или поздно. Тот же покойный Борис Немцов, и вы все смеялись над ним, как над Кантэром сейчас. А ведь там такой же диктатор сидит во главе – кормит народ "величием" при рекордном уровне инфляции.
Режим в РФ не просто по пунктам выполняет все тоталитарные решения, мы еще и повторяем свою историю. Так же было и в 1905 с Японией и в 1940 с Финляндией. Просто сейчас никто историю не знает. Даже про пакт Молотого-Риббентропа массы ничего не знают.

Только вот до 2014 годы было Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия. С этим режимом давно все было понятно. Что тогда, что сейчас никто не хочет верить в очевидное. Проще сказать. что мы жертвы и обидели нас.
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Zomourning33
Ответ Iuasamotu
Эрдоган и турки, легко управляемы цивилизованным миром и никогда не перейдут грань дозволенного. Тут другая проблема, чтобы греки вели себя сдержанно и не провоцировали проблем на свою голову.
А где пол миллион или даже миллион армян? Или тогда цивилизация ими не управляла? А как на счет взаимных чисток герков и турков, которым и ста лет не прошло. Тоже цивилизация не влияла никак? А как же зачистка курдов сейчас? И тут цивилизация не дает о себе знать?
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Zomourning33
Ответ Левый аккаунт Дюрэнта
А в США не сидит диктатор, который кормит народ "величием" при рекордной инфляции?
Почитай сначала определения, кто такой диктатор.
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Zomourning33
Ответ 幸せshiawase
Это другое, как обычно))
А США на какого соседа напала за последние лет 100, не подскажешь? А когда мобилизация население была после Вьетнама, ну хоть раз? А у кого они из соседей или вообще в мире во всем забрали хоть сантиметр территории? А когда было такое, что в США президент был дольше положенных максимальных 8 лет на посту, кроме Рузвельта? То то же. Как бы плохо в США с политикой не было, там нет и не будет в ближайшем будущем диктатуры, как это есть у нас и в Турции. А диктатору всегда нужна война, так что Кантер тут не Америку открыл.
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Can
Ответ Александр Кузичкин
за Грецию,Турция счас головная боль НАТО. Та же ситуация с приемом Финляндии и Швеции это доказывает
та что ты, у турции карт бланш на черное море, выход на сирию и иран, конечно за грецию
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Денис Храпунов
Ответ Iuasamotu
Ну так нужно ж было пройти элементарный цивилизационный дресс-код, тогда бы РФ взяли в НАТО и сейчас человечество не опускалось в среднековье, а путешествовало бы по всей России, покупая дома и дачи)
Так как раз это и был очень показательный тест) Всем все стало понятно, кроме тебя, но это такое
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Курье Хамес
Ответ 6LACK
Только осведомлённость Кантера вызывает большие сомнения. О начале подобных конфликтов политические элиты знают за 10-15 лет, Кантер же точно не входит в такие круги, а скорее напоминает дурачка, пытающегося напомнить о себе
а чего не на 50 лет вперёд все всё знают? 10-15 всего навсего
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Iuasamotu
Ответ Денис Храпунов
Так Россия предлагала взять ее в НАТО, чёт не срослось)
Ну так нужно ж было пройти элементарный цивилизационный дресс-код, тогда бы РФ взяли в НАТО и сейчас человечество не опускалось в среднековье, а путешествовало бы по всей России, покупая дома и дачи)
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гилберт
Ответ Левый аккаунт Дюрэнта
А в США не сидит диктатор, который кормит народ "величием" при рекордной инфляции?
Старина Джо максимум диктор.
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Howard Goldberg
Когда о Кантаре забывают он начинает кричать про Эрдогана, когда это не действует он начинает говорить про Китай, так что ждём его следующий призыв против Китая
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Денис Храпунов
Ответ Iuasamotu
У НАТО другой принцип, не нападать на себе подобных. Поэтому, если бы Украина с Россией в своё время вступили в НАТО, то нынешних проблем не было бы.
Так Россия предлагала взять ее в НАТО, чёт не срослось)
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Den_94
Ну, нападёт и нападёт. Турки вон курдов периодически бьют, евреи Палестину бомбят по желанию, СШП стабильно войну начинают раз в пятилетку. И чо?
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Iuasamotu
Ответ razval
Цивилизованным миром)))) мне страшно за тебя, но страшнее то, что таких как ты много… и вы, «цивилизованные люди», живете среди нас )
Цивилизованность мира определяется его отношением к человеку. Вот, к примеру, я про тебя ничего не говорил, а ты перешёл на личности. Это типичный пример цивилизационной разницы, между сообществами в которых мы воспитывались. Задумайся, над этим.
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Антон
Ну и огребёт, греки ребята крепкие.
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razval
Ответ Iuasamotu
Эрдоган и турки, легко управляемы цивилизованным миром и никогда не перейдут грань дозволенного. Тут другая проблема, чтобы греки вели себя сдержанно и не провоцировали проблем на свою голову.
Цивилизованным миром)))) мне страшно за тебя, но страшнее то, что таких как ты много… и вы, «цивилизованные люди», живете среди нас )
+7
-1
+6
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