Энес Кантер Фридом: «Эрдоган однажды нападет на Грецию»
Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом призвал мировых лидеров предпринять действия в отношении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Призываю всех мировых лидеров, всех членов НАТО, всех западных лидеров предпринять действия против Эрдогана. Я хочу, чтобы премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предпринял реальные действия против Эрдогана.
Я понимаю, что отношения между двумя странами очень важны, но Эрдоган однажды нападет на Грецию», – утверждает Кантер.
Власти Турции назначили награду в 10 миллионов турецких лир (около 500 000 долларов) за информацию, которая приведет к аресту Кантера. Экс-центровой является ярым критиком Эрдогана и его режима.
Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая
Гойда!
В Турции есть цивилизация, а в РФ нет? Ахахахахаха.
Так все человечество опускается в средневековья не из-за РФ, а из-за Запада, который пускает толпы мигрантов.
У тебя базы нет совсем.
Только вот до 2014 годы было Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия. С этим режимом давно все было понятно. Что тогда, что сейчас никто не хочет верить в очевидное. Проще сказать. что мы жертвы и обидели нас.