Игровая майка , в которой он в 2013 году в составе « » одержал победу над «Сан-Антонио в 7-м матче финальной серии плей‑офф НБА (95:88, 4-3), продана на аукционе Sotheby’s за 3,7 миллиона долларов.

Это рекордный показатель Джеймса и третий результат в истории Sotheby’s для спортивных маек. Первое место у (финала 1998 года, 10,91 миллиона долларов), второе у Диего Марадоны (футболка «Рука Бога» с 1/4 финала ЧМ-86, 9,28 миллиона долларов).

В 7-м матче решающей серии 2013 года матче Джеймс оформил дабл‑дабл, набрав 37 очков и 12 подборов.

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Sotheby’s