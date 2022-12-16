Майка Леброна Джеймса с финальной серии 2013 года может быть продана на аукционе за 5 млн долларов

Игровая майка , в которой он в 2013 году в составе « » одержал победу над « в 7-м матче финальной серии плей‑офф (95:88, 4-3), будет продана на аукционе Sotheby’s в январе этого года.

Аукционный дом Sotheby’s оценил майку в 3–5 миллионов долларов. При такой оценке это самая дорогая майка Леброна, когда‑либо выставлявшаяся на аукционе. Торги начнутся 27 января.

В том матче Джеймс оформил дабл‑дабл, набрав 37 очков и сделав 12 подборов.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна