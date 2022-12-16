Майка Леброна Джеймса с финальной серии 2013 года может быть продана на аукционе за 5 млн долларов
Игровая майка Леброна Джеймса, в которой он в 2013 году в составе «Майами» одержал победу над «Сан-Антонио в 7-м матче финальной серии плей‑офф НБА (95:88, 4-3), будет продана на аукционе Sotheby’s в январе этого года.
Аукционный дом Sotheby’s оценил майку в 3–5 миллионов долларов. При такой оценке это самая дорогая майка Леброна, когда‑либо выставлявшаяся на аукционе. Торги начнутся 27 января.
В том матче Джеймс оформил дабл‑дабл, набрав 37 очков и сделав 12 подборов.
Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна
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