Майка Леброна Джеймса с финальной серии 2013 года может быть продана на аукционе за 5 млн долларов

Теги Леброн Джеймс Майами Сан-Антонио НБА фото игровая форма экипировка Баскетбол

Игровая майка Леброна Джеймса, в которой он в 2013 году в составе «Майами» одержал победу над «Сан-Антонио в 7-м матче финальной серии плей‑офф НБА (95:88, 4-3), будет продана на аукционе Sotheby’s в январе этого года.

Аукционный дом Sotheby’s оценил майку в 3–5 миллионов долларов. При такой оценке это самая дорогая майка Леброна, когда‑либо выставлявшаяся на аукционе. Торги начнутся 27 января.

В том матче Джеймс оформил дабл‑дабл, набрав 37 очков и сделав 12 подборов.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Хайбрахманов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Че за фигня? Оригинал майки у меня, продавец на Центральном рынке Стамбула мамой клялся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы