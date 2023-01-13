У Тайлера Хирро родился второй ребенок

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Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро пропустил вчерашний матч против «Милуоки» (108:102) в связи с рождением сына.

22-летний баскетболист и фитнес-модель Катя Элис Генри объявили в июне прошлого года, что ждут второго ребенка. В четверг Хирро сообщил о рождении сына.

«Добро пожаловать в этот большой прекрасный мир, малыш Харлем», — написала Хирро и опубликовал фото своей девушки с сыном.

Пара начала встречаться в 2020 году. В сентябре 2021-го у них родилась дочь.

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2 комментария

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pepperboy5000
Ответ zippa
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zippa
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