У Тайлера Хирро родился второй ребенок

Атакующий защитник « » пропустил вчерашний матч против «Милуоки» (108:102) в связи с рождением сына.

22-летний баскетболист и фитнес-модель Катя Элис Генри объявили в июне прошлого года, что ждут второго ребенка. В четверг Хирро сообщил о рождении сына.

«Добро пожаловать в этот большой прекрасный мир, малыш Харлем», — написала Хирро и опубликовал фото своей девушки с сыном.

Пара начала встречаться в 2020 году. В сентябре 2021-го у них родилась дочь.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь