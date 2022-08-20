Джеймс Долан опроверг слухи о возможной продаже «Никс» и «Рейнджерс»

Генеральный директор MSG Entertainment и MSG Sports Джеймс Долан опроверг слухи о том, что баскетбольный клуб «Никс» и хоккейная команда «Рейнджерс» в ближайшем будущем могут быть выставлены на продажу.

В разговоре с TMZ Sports бизнесмен посмеялся над этим предположением и прямо сказал, что этого не произойдет.

Слухи появились на этой неделе, когда инвестиционный аналитик MSG Джонатан Бояр в интервью CNBC сказал, что Долан может выставить команды на продажу после завершения строительства музыкально-развлекательной арены MSG Sphere в Лас-Вегасе в следующем году.

Представитель MSG сразу опроверг слухи, заявив, что «у компании нет планов продавать какую-либо из команд». Долан подтвердил его слова.

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