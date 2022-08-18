MSG опровергла слухи о том, что Джеймс Долан может продать «Никс» и «Рейнджерс»

Компания MSG опровергла слухи о том, что баскетбольный клуб «Никс» и хоккейная команда «Рейнджерс» в ближайшем будущем могут быть выставлены на продажу.

«У нас нет планов продавать какую-либо из команд», — сказала The New York Post старший вице-президент MSG по связям с общественностью и маркетингу Натали Равиц.

Ранее Джонатан Бояр, давний аналитик MSG, в интервью CNBC заявил, что генеральный директор MSG Entertainment и MSG Sports Джеймс Долан, вероятно, продаст «Никс» и «Рейнджерс» после завершения строительства музыкально-развлекательной арены MSG Sphere в Лас-Вегасе в следующем году.

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